Manifesto Happy to Be a Woman reverterá 100% do lucro para o Instituto AFESU

Celebrando o março como mês das mulheres, a Fillity lança o seu manifesto “Happy to Be a Woman” visando a fomentação e a conscientização sobre o empoderamento feminino. Para a data, a marca lança um modelo de camiseta em que 100% do lucro de suas vendas será revertido para a ONG AFESU. Com o termo “Happy to Be a Woman” estampado no peito, a camiseta nasce para homenagear a luta das mulheres e o orgulho delas serem o que são. A venda das peças reverterá 100% do lucro para a Instituição AFESU, que atua para promover a dignidade humana por meio do estudo, do trabalho e do serviço à sociedade, inserindo mulheres de diferentes idades no ambiente social e profissional.

Seguindo o mesmo conceito das camisetas Woman Up, lançadas em 2018, esta coleção procura trazer o que há de melhor em cada mulher, estimulando-as a serem o que querem ser. Criada para ser mais do que um conceito ligado ao feminismo, o manifesto “Happy to Be a Woman” nasce para representar a força feminina, o empoderamento e a felicidade de ser mulher. A camiseta Happy to Be a Woman nasce na cor preta, está disponível em diversos tamanhos pelo valor de R$100,00 e é vendida em todas as lojas físicas da marca, além de vendas online por meio do e-commerce com entrega para todo o Brasil, a partir do dia 02 de março até o fim do estoque.

Biá Boakari