Luiz Gonzaga será homenageado com missa e apresentações musicais em Teresina

O cantor Luiz Gonzaga será homenageado, nesta sexta-feira (13), com missa e apresentações musicais durante um evento promovido pela Colônia Gonzaguiana no Piauí (grupo de fãs do Rei do Baião, músicos e pesquisadores). A festividade acontece na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, localizada no bairro Vermelha, a partir das 18h30.



A homenagem celebrará os 107 anos do nascimento de Luiz Gonzaga e o Dia de Santa Luzia, e contará com a participação de diversos artistas locais, músicos, adeptos do forró, sanfoneiros e fiéis católicos. Um painel de lambe-lambes (pôsteres artísticos) com a identidade visual da festa também será exposto no local.

Celebrada pelo pároco Antônio Cruz, a cerimônia será realizada ao som da sanfona, da zabumba e do triângulo. O Baião, ritmo tradicional na cultura nordestina, fará parte da programação. Instrumentos musicais e chapéus serão utilizados para decorar o altar da igreja.

O professor Wilson Seraine, presidente da Colônia Gonzaguiana, idealizador do evento e um estudioso da obra e vida de Luiz Gonzaga, lembra que esta será a 10ª edição da festividade que objetiva resgatar o trabalho de Gonzaga e valorizar manifestações culturais nordestinas.

"Os 107 anos do Rei do Baião merecem uma homenagem neste dia 13 de dezembro, que é, também, o dia de Santa Luzia, protetora dos olhos, da visão. Protegido por Santa Luzia, Gonzaga ficou cego de apenas de um olho, quando sofreu um grave acidente de carro, em dezembro de 1961”, conta Seraine.





Dia Nacional do Forró

No dia 13 de dezembro é comemorado também o Dia Nacional do Forró. A data é uma homenagem ao dia do nascimento do sanfoneiro. A data foi instituída a partir da Lei nº 11.176, sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 6 de setembro de 2005, e que teve origem no Projeto de Lei nº 4265/2001, de autoria da deputada federal Luiza Erundina.







Luiz Gonzaga

Luiz Gonzaga do Nascimento é um dos nomes mais importantes da história da música popular brasileira. O cantor pernambucano ficou conhecido por mostrar ao Brasil ritmos como o baião, o xote e o xaxado. Sempre acompanhado de uma sanfona e um triângulo, abordava em suas músicas a cultura do povo do sertão nordestino.