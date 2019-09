Livro de Hugo Napoleão trará episódios de quando foi advogado de JK

Livro de Hugo Napoleão será lançado até o final de 2019. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

O ex-governador Hugo Napoleão anunciou nesta quinta-feira (19) o lançamento de seu livro “Eu Fui Advogado de JK”, uma obra que reúne relatos e episódios reais de sua carreira como advogado quando, aos 27 anos , integrou a equipe jurídica do presidente Juscelino Kubtschek, que governo o Brasil de 1956 a 1961.

Em entrevista ao ODiaNews, da ODiaTV, o autor contou um pouco da inspiração para a obra e de momentos vividos ao lado do ex-presidente, que foi importante para incentivar Hugo em sua carreira política. Outros dois advogados também atuavam na equipe jurídica de Juscelino Kubtscheck, que tinha o pai de Hugo como chefe de seu cerimonial quando era presidente.

“Eu terminei sendo um dos advogados dele, em um período dos mais difíceis, que foi durante o regime de exceção, e quando ele foi citado pela comissão geral de investigações”, cita o autor.

Em um dos capítulos, o autor menciona a fala do ex-presidente quando contava sua trajetória política, no episódio em que teve seu mandato de senador cassado pelos militares por ser aliado de João Goulart. Juscelino foi alvo de vários inquéritos militares e chegou a se exilar.

De acordo com Hugo , o ex-presidente compara a cassação do mandato como um “leprosário” (estabelecimentos criados para isolar pessoas que tinham a doença Hanseníase, na época popularmente chamada de lepra).

“Ele disse Hugo preste bem atenção ao que vou lhe dizer, eu fui [...] Presidente da República, Senador, depois fui cassado e sofri o pão que o diabo amassou. A cassação a gente se sente como se estivesse num leprosário, ele disse desse jeito”, afirma o ex-governador.



"Eu Fui Advogado de JK" está em fase de finalização e será lançado ainda em 2019. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

Na entrevista, Hugo Napoleão também comentou a conjuntura política atual, de onde está afastado. Atualmente, Hugo apenas trabalha como advogado. Com 3 mandatos de deputado federal , 4 de senador, ministro e 2 vezes governador do Piauí, Hugo critica a forma como muitos políticos atuam no cenário atual, com xingamentos e agressões pessoais.

Perguntado sobre a possibilidade de ser candidato a prefeito de Teresina, Hugo responde de forma serena.

“Eu acho que Deus já fez aquilo quem eu podia ter feito, fui em 3 legislaturas deputado federal, em 4 legislaturas senador, fui ministro desse país 3 vezes, governador do meu querido Piauí 3 vezes, eu não me sinto estimulado, a uma altura dessas, a ser candidato a prefeito”, disse oex-governador.

O livro “Eu Fui Advogado de JK” está em fase de finalização e deverá ser lançado até o final de 2019.

Rodrigo Antunes