Live do grupo Melhor de Três acontece nesta quinta (23)

Nesta quinta-feira (23), a partir das 18h, o Grupo Melhor de Três, composto por Flávio Moura, Soraya Castello Branco e João Cláudio Moreno, fará uma live unindo música e solidariedade. A apresentação acontecerá no palco do Theatro 4 de Setembro, que estará fechado ao público, para relembrar as apresentações do Projeto Seis e Meia com repertório rico em músicas nordestinas.

O show será transmito por meio dos canais no Youtube (Melhor do Três, Governo do Piauí e João Cláudio Moreno), nas contas do Instagram (joaocmoreno, governodopiaui e cultura.pi), e pelas emissoras de televisão (TV Assembleia e TV Antares)

“Muita gente estava cobrando a live do Melhor de Três, mas estávamos esperando a oportunidade. Pra gente, o ideal é justamente isso: fazer o bem através da nossa arte. Já que é para a promoção da solidariedade, o Melhor de Três não poderia ficar de fora. Então, faremos o nosso melhor e aguardamos que nossos fãs também estejam conosco. Juntos, vamos vencer”, afirma o cantor Flávio Moura.

Na semana passada, a cantora Joanna participou, juntamente com o secretário de estado da Cultura, Fábio Novo, de uma live solidária, arrecadando 300 cestas básicas que foram doadas à classe artística e máscaras para o Lar das Flores de Maria, que cuida de idosas com alzheimer. Além disso, o show formou um grupo de cem doadores de sangue voluntários para o Hemopi.

As entregas das doações estão acontecendo em parceria com o Conselho Estadual de Cultura, que faz uma triagem dos artistas que não estão conseguindo manter as necessidades básicas durante a pandemia da Covid-19. Entre os beneficiados, estão artistas de circo, música, teatro e artistas de rua.

Nesta quinta-feira (23), às 10h, haverá ainda sessão solene na sede do Conselho para debater junto com profissionais da cultura projetos para esse momento de pandemia. A sessão será transmitida pela TV Garrincha por meio das plataformas Facebook, Youtube e Twitter.

A live-show do Melhor de Três será realizada pelo Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com apoio da Coordenadoria de Comunicação Social (CCom).

