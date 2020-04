Transmitida direto da fazenda Ana Bonita, em Cabaceiras do Paraguaçu, a 150 km de Salvador, a live de Bell Marques, no último sábado (25), cumpriu sua missão: foram arrecadados R$ 740 mil para o Hospital Aristides Maltez, do qual o cantor é “padrinho”.

Em 5h20 de apresentação, que contou com a participação de Rafa e Pipo Marques, foram arrecadados ainda mais de 200 toneladas de alimentos, milhares de máscaras, litros de álcool em gel e de óleo diesel para hospitais, óculos de proteção facial, 1 tonelada de pães, entre outras doações.



Live de Bell Marques arrecadou R$ 740 MIL para hospital Artisdes Maltez. Divulgação



Bell Marques apresentou ao público um repertório de clássicos, base da turnê e DVD “Bell Marques – Só As Antigas” e fez uma homenagem ao ídolo Moraes Moreira, falecido recentemente. A transmissão chegou aos Trending Topics do Twitter, entre os assuntos mais comentados, e ficou entre os vídeos mais assistidos do YouTube. “Fiquei muito feliz com a repercussão, que ajudou a arrecadar tantas doações. O objetivo foi cumprido, que era levar alegria aos fãs e um pouco de conforto a quem mais precisa neste momento”, comemorou o cantor, que promete mais novidades em breve.

A live contou com apoio e doações de marcas como Skol, Riachuelo, Shopping da Bahia e Tintas Iquine.

Ascom