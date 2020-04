Live: Dandinha pede que fãs se inscrevam em seu canal no YouTube

Com as recomendações dos órgãos de saúde para que a população permaneça em isolamento social, para evitar a disseminação do coronavírus, não são apenas os estabelecimentos comerciais que estão fechado. Os artistas, especialmente os músicos, também estão sem fazer suas apresentações. Longe dos palcos, eles estão buscando alternativas para ficar mais próximos do público, através das Lives no YouTube.



Porém, não é tão simples assim fazer uma Live. Para que isso seja possível, o artista precisa ter, pelo menos, mil inscritos em seu canal. E para conseguir fazer sua apresentação por esse canal, a cantora piauiense tem feito um campanha nas redes sociais para que os fãs e admiradores do seu trabalho se inscrevam na sua conta (Dandinha Oficial ).



Apenas 139 pessoas estavam inscritas no canal do YouTube da cantora Dandinha e, com apenas um dia de campanha, esse número já chega a 691 inscritos. A expectativa é de que a cantora alcance os mil inscritos até a próxima semana, podendo, assim, realizar sua apresentação.

(Foto: Divulgação)

“Ja fiz duas Lives pelo Instagram, mas pelo YouTube posso trabalhar um cenário melhor e também tenho liberdade com relação ao tempo, que é ilimitado, enquanto que no Instagram só tem duração de uma hora. Com certeza alcançaremos os mil inscritos, então acredito que na próxima semana farei essa Live pelo YouTube, com duas horas de duração”, conta.

Segundo a cantora, as redes sociais têm uma grande importância, sobretudo neste momento de pandemia e isolamento social por conta do coronavírus. Além de levar seu trabalho ao público, essa também é uma maneira de ficar mais próxima dos que estão distantes. “A Live hoje é uma necessidade, visto o distanciamento social, então, esse será o canal para estar perto de todos”, pontua.



Dandinha tem 18 anos de carreira e começou sua trajetória na MPB. Hoje, ela leva em seu repertório diversos hits de forró e sertanejo. “Gravei um CD em 2008 com músicas de autores piauienses, o que me orgulha muito, e um DVD em 2018. Meus CDs de shows estão na plataforma musical ‘Sua música’, que hoje é a forma mais prática de ‘baixar’ e ouvir seus ídolos”, finaliza.



Isabela Lopes