Live da banda Jeckie Tequila promete muito pop/rock, reggae e MPB

Neste período de quarentena as lives com bandas nacionais ganharam as redes sociais. Em Teresina, o grupo Jackie Tequila resolveu, também, levar alegria para o publico que está em isolamento social.

A live vai acontecer na noite desta quarta-feira, 29, às 20hs, e será a primeira transmissão ao vivo pelas redes sociais dos Jackie Tequila. Será possível assistir á apresentação na rede social Instagram do grupo(@JackieTequilaThe), pelo do Espaço Cultural Ar Livre (@ArLivreEspacoCultural) além do YouTube, no link (https://www.youtube.com/watch?v=TGJ8v98LFgs).

A banda tem Rodrigo Antunes na voz e violão, Ronald Mamulengo na percussão, Kleber Cunha na bateria, Carlinhos Levi na guitarra, e Tuca Maia. O grupo musical já atua há quase 8 anos levando um repertório com grandes clássicos do pop/rock, reggae, MPB e músicas internacionais.

"A banda já é presença frequente nos bares, redes de restaurantes, shoppings centers, festivais, casa de shows de Teresina e do interior do Piauí. A live será de forma reduzida comigo e percussionista. Será dentro de casa afim de ajudar os colegas da equipe e levar um pouco de entrenimento e alegria para o público neste periodo tão complicado", explica o vocalista Rodrigo Antunes.

A equipe já participou do Festival Boca da Noite (2016), PonTHE Festival (2018), Festival Praia de Verão do Teresina Shopping (2019).

Sandy Swamy