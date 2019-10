Linn da Quebrada e Mídia NINJA são atrações confirmadas do JUNTA

A 5ª edição do JUNTA - Festival Internacional de Dança acontece no feriadão de 14 a 17 de novembro na Biblioteca Cromwell de Carvalho e Praça do Fripisa, no centro de Teresina. Este ano o Festival discute o “Político-Real-Virtual” em suas ações e espetáculos. Para dançar, cantar e debater o tema, estão confirmados na programação: Mídia Ninja, Linn da Quebrada, Perifala, Bebel Frota, House of Amu'a, Balé da Cidade de Teresina, Preto Amparo, Edu O., João Rafael Neto, Thiago Cohen, Cia Luzia Amélia, Allexandre Santos, César Costa, Marcela Levi, Lucía Russo, Ícaro dos Passos Gaya, Redemoinho de Dança, Cipó Alvarenga e Original Bomber Crew.



Sobre a escolha do tema, Jacob Alves, um dos diretores e curadores do JUNTA, explica que muitos acontecimentos e resultados da condição social e política dos brasileiros têm ocorrido no ambiente virtual. “Temos dito muito que este ano o ‘presidente do Brasil foi eleito por uma rede social’, basicamente. As pessoas têm se pronunciado e discutido as coisas a partir de comentários ou postagens que duram 24 horas. Então resolvemos, a partir desse entendimento, criar lugares em que a gente consiga digerir esses assuntos”, afirma.

Para esmiuçar os eixos norteadores da edição, o JUNTA criou uma plataforma chamada “Buchada”: um espaço para maturar as ideias e ir a fundo nos temas, apostando na potência do encontro, da troca, e do diálogo entre convidados, público e artistas. O nome faz referência ao prato típico do Nordeste. “Buchada é uma comida pesada, induz o corpo a ficar concentrado, atento, quase em repouso enquanto a digestão acontece. Sempre tem conversa no JUNTA, mas este ano serão três momentos na programação, dando o tempo necessário para ‘cozinhar’ os assuntos”, comenta Jacob Alves.

A curadoria dos espetáculos buscou trazer obras que aprofundam as temáticas propostas, segundo Janaína Lobo, também diretora e curadora do JUNTA. “Um dos riscos de trabalhar temas que estão tão na boca de todo mundo, que todo mundo tem uma opinião formada sobre, é que às vezes eles são apenas ilustrados, ficando em uma camada superficial. Durante a curadoria desta edição, buscamos perceber onde estava a discussão, priorizando trabalhos que tinham mais aprofundamento, nos quais a discussão estava no corpo e na dramaturgia da obra”, comenta.

Sobre o Festival

O JUNTA - Festival Internacional de Dança é um conjunto de ações artísticas e formativas, que tem a dança contemporânea como objeto e ponto de reflexão sobre a arte e o mundo. Busca a experiência estética, o encontro, a formação artística e de público, o fomento à dança e arte locais, a criação e manutenção de redes de conexão e a ressignificação de espaços públicos. Visa “deseducar o olhar”.

O festival é contemplado pelo Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (SIEC) da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e possui patrocínio do Armazém Paraíba. Em sua mais recente edição, realizada em 2018, o Festival aconteceu em dois estados brasileiros, Piauí e Rio de Janeiro, através de uma parceria com o Festival Panorama, um dos mais longevos festivais de arte do Brasil e uma das maiores vitrines nacionais para as artes cênicas do país.

O JUNTA já contou com a participação de artistas das mais diversas cidades brasileiras e de vários pedaços do mundo como Portugal, Chile, França, Espanha, Argentina, Suécia e Moçambique, tendo sido convidado a participar, em fevereiro deste ano, do festival de dança Swiss Dance Days, realizado na Suíça. Para a cena artística local, o festival virou um contato com trabalhos que são referência de pensamentos e modos contemporâneos de fazer dança tanto no Brasil como fora do país, além de dar visibilidade aos artistas locais. Ele se faz como canal de estímulo à produção piauiense e troca de experiências. O JUNTA é um Festival teresinense de alcance e repercussão internacional.

Marco Antônio Vilarinho