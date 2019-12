Lilly Araújo e Banda Bali voltam aos palcos para lançar DVD

Faltam poucas horas para o show de lançamento do DVD em comemoração aos 25 anos de carreira da cantora Lilly Araújo. A festa celebrará os sucessos da artista, que é conhecida por ter feito parte de um dos grupos mais conhecidos da noite piauiense, e ter marcado toda uma geração enquanto esteve à frente da Banda Bali.



Lilly Araújo começou a carreira de forma despretensiosa, cantando MPB e Pop Rock nos barzinhos de Teresina, com apenas 17 anos. Como uma brincadeira de amigos, nasceu a Banda Bali em 1995, numa época em que o axé e sertanejo predominavam no mercado fonográfico. A banda foi aos poucos conquistando espaço na noite teresinense, tendo como diferencial a qualidade musical e composições autorais de sucessos como Não Vou Negar, Bad Boy, A Ex ou Eu, entre outras. Em fevereiro de 2009, após 14 anos de estrada, a Banda Bali encerrou suas atividades e Lilly embarcou na carreira solo que mantem até hoje.

O show de gravação do DVD aconteceu em setembro e foi marcado pela emoção, levando novamente ao palco a última formação da banda. Para esta segunda edição do show, Lilly diz estar com grandes expectativas para o grande dia. “A expectativa está a mil! A nossa ideia é conseguir fazer com que as pessoas viagem no tempo com a gente. Levar a galera para uma época que foi muito boa nas nossas vidas e que elas possam reviver esses momentos”, diz ela.

“Esse encontro foi esperado por muito tempo. Fizemos a gravação captando as imagens desse encontro, de cada momento de emoção que nossos fãs sentiram. Tenho a certeza de que eles irão se emocionar novamente”, pontua Lilly Araújo.

Em uma década de carreira solo a cantora firmou parcerias e dividiu o palco com artistas nacionais como Iohannes, Solange Almeida, Wesley Safadão e mais recentemente com a Turma do Pagode, lançando a música e o clipe de “Vou Te Dar Amor”. Ao longo de tantos anos de carreira sólida com grandes produções musicais e eventos variados, Lilly Araújo é, indiscutivelmente, sinônimo de talento, sucesso, profissionalismo e credibilidade.

O show acontecerá nesta sexta-feira (13), no The Lounge, localizado na Av. João XXIII, a partir das 22h. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingresse.com.br e no quiosque Chilli Beans, do Shopping Riverside.