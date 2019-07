Les Girls Forever: Turnê nacional retorna a Teresina

Completando 59 anos da arte de Travestis Artistas no Brasil e no mundo o musical que conta a história artística destes personagens que fizeram da arte uma ferramenta de combate contra o preconceito e descriminação durante a ditadura civil militar até hoje. No próximo dia 28, no Teatro 4 de Setembro, às 20h, Les Girls Forever 2019 trará "As Loucas sem Gaiola" que tem no elenco artistas de várias capitais do Brasil. Sayuri Haiwa (a Drag Japa do Brasil), Russa Campos, Antonio Olivier, a cantora "Fenomenal" Brenda Bacal, os bailarinos Marcio Gomes, Kisuk Junior e o convidado especial Geraldo Pontes como Victor & Victoria e grande elenco. O espetáculo foi idealizado para satisfazer às famílias brasileiras e a um público de 8 a 80 anos. A Direção Geral tem a assinatura da atriz e produtora Safira Bengell.