Leoni: Pop Rock nacional no Festival Artes de Março

O Pop Rock nacional vai tomar conta do palco do Festival Artes de Março, no Teresina Shopping, dia 12, a partir das 19h, na Praça de Eventos II. A apresentação do cantor e compositor Leoni vai marcar o evento pela performance e carisma do artista. Com uma vitoriosa carreira de mais de 30 anos, Leoni coleciona muitos sucessos e até o título de hitmaker.

O espetáculo gratuito será embalado por uma performance voz e violão , quando o cantor fará uma espécie de viagem pelo repertório nostálgico de sua carreira: “Só Pro Meu Prazer”, “Double de Corpos” e “Garotos II” são algumas das canções que compõem a setlist escolhida a dedo para celebrar a “Geração 90”, temática desta edição do Artes de Março.

Entre muitas parcerias de pedo, destaque para Cazuza, Herbert Vianna e Ney Matogrosso. O artista iniciou sua carreira na década de 1980 ao fundar o “Kid Abelha”, em que atuou como baixista e principal compositor. Em 1986, depois de quatro discos de ouro, fundou os “Heróis da Resistência”, em que também atuou como vocalista.

Depois de lançar três discoscom o grupo, começou sua carreira solo em 1993 e já acumulou sete álbuns. Atualmente, alguns dos seus trabalhos incluem a gravação do CD e DVD ao vivo “A Noite Perfeita”, uma reunião de sucessos e inéditas num show gravado no Circo Voador, realizado no Rio de Janeiro, além do EP “Parcerias”.

O talento de Leoni é bom motivo para ir ao Teresina Shopping e participar de mais um grande show, gratuito.

Marco Vilarinho