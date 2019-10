Leitura Dramática traz peça da autora feminista Grace Passô

A 35ª edição do Ciclo de Leituras Dramáticas realizada pelo Coletivo Piauhy Estúdio das Artes será nesta sexta-feira (4), às 18h30, no Laboratório de Artes do Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. O encontro terá a apresentação do texto “Mata teu pai” da atriz, diretora e dramaturga brasileira Grace Passô, sob direção de Adriano Abreu.



De acordo com a sinopse, a peça-partitura é um rompimento com o patriarcado de forma dramática. O texto é constituído de onze movimentos livres, cada um com atmosfera própria. A obra de Grace Passô pode ser vista como resultante da busca empreendida pela autora por compreender, ao menos em parte, o contexto atual.



O diretor do projeto, Adriano Abreu, conta que serão leituras encenadas de textos que não são muito circulados no teatro local. “Nós vamos trazer um texto de uma autora feminista muito importante para a dramaturgia brasileira contemporânea, que contém assuntos e discussões que questionam o patriarcado e reafirma suas convicções feministas que devem ser levadas a público”, pontua Abreu.

A atriz e responsável pela leitura do texto é a Silmara Silva, que trará a personagem Medeia Grande. Ela é mãe senhora da vida e da morte; meia irmã de Gaia, da nórdica deusa Feia e de Lilith, a lua escura.

Leitura Dramática

O evento tem como palavra de ordem valorizar a literatura por meio do teatro. As apresentações serão realizadas sempre na primeira sexta-feira do mês no Laboratório de Artes do Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. O “Leitura Dramática”, criado por meio do grupo de teatro da Uespi, pretende voltar seu olhar para a dramaturgia piauiense.

