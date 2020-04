A Rede Pense Piauí está organizando um leilão virtual de peças de artistas piauienses e outros produtos doados para arrecadar recursos e destinar às entidades que cuidam de idosos em Teresina. A campanha acontecerá em parceria com a Paróquia da Igreja da Catedral Nossa Senhora das Dores, localizada no centro da cidade. A entidade religiosa receberá os recursos da campanha para compra de alimentos e itens essenciais para as instituições que cuidam de idosos. Entre os itens que serão leiloados está uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo ex-jogador Pelé.



A meta é beneficiar pelo menos cinco instituições. “Nossa ideia é colaborar com as entidades que cuidam dos idosos que hoje integram o grupo de risco diante do novo coronavírus. Merecem nosso apoio e colaboração”, afirmou Benjamim Pessoa Vale, um dos coordenadores da Rede Pense Piauí.

De acordo com o monsenhor Klebert Viana de Carvalho, a ajuda da Rede Pense Piauí é uma ação divina para o olhar direcionado aos que mais precisam neste momento em que há o distanciamento social. “Os idosos vivenciam a solidão e o medo. E gestos como esses, neste momento em que mesmo longe precisamos nos dar as mãos, mostra a capacidade que os piauienses têm de pensar no outro, de ser solidário. Os abrigos de idosos são muitos carentes e essa ação é uma grande inspiração de Deus”, afirmou.



Leilão virtual arrecadará recursos para ajudar entidades que cuidam de idosos. Foto Ilustrativa/Agência Brasil



O monsenhor Klebert Viana acredita no sucesso da campanha por meio do leilão virtual e espera que os recursos arrecadados ajudem não só as entidades assistidas pela Igreja Católica. “Nossa missão será atender a todas as entidades. Pelo menos cinco que já temos mapeadas. Não importa a denominação religiosa, nossa missão será ajudar as pessoas e, juntos, vencermos”, destacou.

Os piauienses que quiseram participar da campanha também por meio da doação de peças para o leilão poderão entrar em contato com a Rede Pense Piauí. Os objetos serão oferecidos em leilão virtual, através do qual as pessoas previamente cadastradas pela Internet poderão ofertar lances para adquirir os objetos que despertarem o seu interesse.

A Rede Pense Piauí tem organizado voluntários na produção de aventais, protetores, aventais e álcool em gel 70. Em uma semana da campanha “Vamos Vencer Juntos” já distribuiu mais de 11 mil itens para 23 instituições. A produção está a todo vapor, mas precisa da colaboração de empresas e voluntários para atingir a meta de 120 mil itens/mês.

Ascom