Lançamentos nacionais e pré-estreia exclusiva marcam a cinesemana

Os Cinemas Teresina trazem, com exclusividade, a pré-estreia do premiado longa--metragem "A Vida Invisível", já inscrito para representar o Brasil como um dos candidatos ao Oscar de 2020, será exibido em Teresina nos dias 1º e 2 de novembro, às 21h20. A estreia em todo o Brasil só acontece dia 21 de novembro.



"A Vida Invisível", em pré-estreia exclusiva nos Cinemas Teresina - Foto: Divulgação



O longa é uma livre adaptação do romance de Martha Batalha. Na trama, as irmãs Guida e Eurídice são como duas faces da mesma moeda – irmãs apaixonadas, cúmplices, inseparáveis. Eurídice, a mais nova, é uma pianista prodígio, enquanto Guida, romântica e cheia de vida, sonha em se casar com um príncipe encantado e ter uma família. Um dia, com 18 anos, Guida foge de casa com o namorado. Ao retornar grávida, seis meses depois e sozinha, o pai, um português conservador, a expulsa de casa de maneira cruel.

Outra pré-estreia exclusiva é o documentário ‘Meu Amigo Fela’, com sessão no domingo (3) às 10h30. O filme mostra a história do músico nigeriano Fela Kuti, em contrapartida à perspectiva comum de sua imagem como um excêntrico pop star. Através de conversas com seu amigo pessoal e biógrafo oficial, Carlos Moore, o documentário constrói um complexo olhar sobre suas influências, sua espiritualidade e o contexto cultural e histórico em que o músico viveu sua vida. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta na animação ‘A Família Addams’, baseada nos quadrinhos de Charles Addams. Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes.



"A Família Addams", mais uma história cheia de surpresas - Foto: Divulgação



'Destino Sombrio'

"O Exterminador do Futuro - Destino Sombrio" também estreia nesta quinta-feira nos Cinemas Teresina. Na sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton encarna mais uma vez Sarah Connor.



Foto: Divulgação

Cinema nacional

Mais uma vez, a comédia brasileira se destaca: "Maria do Caritó" é mais uma boa novidade da semana. No longa, ás vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó (Lilia Cabral) vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho