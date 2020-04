Lady Gaga é cotada para atuar no filme 'Guardiões da Galáxia Vol 3' da Marvel

A cantora e atriz Lady Gaga, 34, pode estar no próximo filme da Marvel, em "Guardiões da Galáxia Volume 3". A informação sobre as negociações foi dada pela página Film Updates, nas redes sociais, mas ainda não foi confirmada.



Entretanto, a página conhecida por dicas e notícias certeiras sobre o cinema costuma fazer previsões, principalmente sobre os filmes da Marvel. Ainda segundo a publicação, Gaga estaria sendo cotada para o papel da Lylla, interesse amoroso de Rocky Racum.

Na voz de Bradley Cooper no filme "Vingadores: Guerra Infinita", Rocky é apaixonado por Lylla, uma lontra senciente herdeira de uma fábrica de brinquedos.

Embora já tenha atuado em obras conhecidas, como o filme "Nasce Uma Estrela" (2018), que rendeu um Oscar de Melhor Canção Original, pela música "Shallow", e a série "American Horror Story" (2015), Gaga está focada na carreira musical.





A artista divulgou seu mais novo trabalho, o álbum "Chormatica", que seria lançado no próximo dia 10 de abril, mas foi adiado por conta da pandemia do coronavírus. O single, "Stupid Love", já foi divulgado e garantiu a melhor estreia da diva nas paradas da Billboard desde 2011.

Gaga liderou o festival de música beneficente "One World: Together At Home que aconteceu neste sábado (18). O evento, em prol de arrecadar dinheiro para os profissionais de saúde que estão envolvidos no combate ao coronavírus, contou com participações lendárias da música.

Paul McCartney, Elton John, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (vocalista da banda Green Day), Burna Boy, Chris Martin (vocalista do Coldplay), Eddie Vedder (vocalista do Pearl Jam), J.Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lang Lang, Maluma e Stevie Wonder, foram apenas alguns nomes que participaram da transmissão.

FolhaPress