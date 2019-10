Já inscrito como um dos candidatos a representar o Brasil no Oscar de 2020, um dos lançamentos brasileiros mais aguardados de 2019, o premiado longa-metragem ‘A Vida Invisível’, de Karim Aïnouz, terá pré-estreia exclusiva nos Cinemas Teresina, no dia 27 de outubro às 19h, com a presença do diretor e da atriz Bárbara Santos, que participarão da Sessão com Debate. O filme vem de duas conquistas inéditas, com os prêmios de Melhor Filme da mostra Un Certain Regard, em Cannes, e o CineCoPro Award no Filmfest München (o segundo festival de cinema mais prestigiado da Alemanha depois da Berlinale).

Karim Aïnouz com as atrizes Carol Duarte e Júlia Stockler - Foto: Divulgação



O sétimo longa-metragem da carreira do diretor cearense estreia nos cinemas no dia 21 de novembro, com distribuição conjunta da Vitrine Filmes e Sony Pictures, e traz no elenco Carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier, Bárbara Santos, Flavia Gusmão e Fernanda Montenegro, como atriz convidada. Livre adaptação do romance de Martha Batalha, ‘A Vida Invisível’ é uma produção da RT Features, de Rodrigo Teixeira, em coprodução com a alemã Pola Pandora, braço de produção da The Match Factory, de Michael Weber e Viola Fügen, além da Sony Pictures, Canal Brasil e Naymar (infraestrutura audiovisual), e conta com o financiamento do fundo alemão Medienboard Berlin Brandenburg e do Fundo Setorial do Audiovisual/ Ancine.

Além de Cannes e Munique, o filme esteve nas seleções oficiais dos festivais de Sydney, do Midnight Sun, na Finlândia, de Karlovy Vary, na República Tcheca, no Transatlantyk Festival, na Polônia, e no Festival de Cinema da Nova Zelândia. O longa já recebeu elogios de algumas das mais prestigiosas publicações do segmento de cinema no mundo. David Rooney, do The Hollywood Reporter, relacionou o filme entre os 10 melhores do Festival de Cannes. Já para Lee Marshall, do Screen Daily, elegeu ‘A Vida Invisível’ como um dos filmes imperdíveis do festival. O jornalista Guy Lodge, da Variety, por sua vez, afirma que o filme pode ser considerado “forte concorrente do Brasil na corrida ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro”.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho