Júlia Tibério lança coleção inspirada em Firenz

A Loft 747, marca premium paulistana, desenvolveu coleção cápsula com a influenciadora Júlia Tibério inspirada em Firenze, uma das cidades italianas mais visitadas. São vários modelos e peças fluídas com cartela de cores vibrantes em tons de azuis, laranja, verde e rosa. ´´Essa coleção é uma combinação do meu estilo, de como enxergo a moda e de referências que são importantes pra mim, junto com o DNA da Loft 747.

Um exemplo disso é o uso do linho, tecido que gosto muito e aparece em diferentes peças´´, comenta Júlia. O principal mood em torno da collab é o mix de textura e peças versáteis, com os diferentes tipos de tecidos, possibilitando formar looks simples e fáceis de usar, mascom grande efeito, como vestidos, shorts, camisas, calças, saias e macacões. As listras, também muito bem representadas, podem ser encontradas em cores vivas, tecidos fluídos e modelagens amplas, trazendo “alegria” para a coleção.

Biá Boakari