José Augusto traz para Teresina grande sucesso de novelas

Com o show "Um Brinde ao Amor", dia 10 de agosto (sábado), no Theresina Hall, o cantor e compositor José Augusto inaugura turnê por todo o País. O romantismo é o grande trunfo do cantor que há anos se mantém com agenda cheia em decorrência do repertório que tem agradado gerações. E é justamente em razão desse sucesso constante, que muitas de suas músicas foram temas de novelas: o artista arrancou suspiros com sua canção, “Estória de Nós Dois”, tema de Monalisa em Avenida Brasil. Mas sucessos em novelas é que não faltam para ele.

O primeiro grande estouro foi “Aguenta Coração”, que virou um clássico como tema de Barriga de Aluguel (1990). “Esta música entrou no meu disco de 90 e foi escolhida para ser a abertura da novela. Foi um sucesso muito grande.”



José Augusto, grande sucesso também nas novelas - Foto: Divulgação



E não dá para esquecer “Querer É Poder”, música de abertura da novela Sonho Meu (1993), gravada com a rainha Xuxa.”Fiz a canção baseada no que ela (Xuxa) dizia em seus programas. Depois a convidei para gravar comigo e ela topou.” De Corpo e Alma (1992), A Indomada (1997) e Beleza Pura (2008) foram outras novelas embaladas pela voz de José Augusto. Indubitavelmente, seja para falar de um amor em sua forma mais plena ou de um caso recém- -terminado ou, ainda, mal resolvido, José Augusto ainda é uma das maiores referências da música romântica, com mais de 20 milhões de álbuns vendidos e mais de 400 composições, o cantor e compositor sabe traduzir em melodia e palavras, sentimentos que só quem se apaixonou, conhece muito bem.

Para mostrar que o romantismo está sempre em alta, José Augusto lança o seu mais novo Single “Um Brinde Ao Amor”, canção inédita que leva o nome da nova turnê. No repertório deste novo show, além de sucessos consagrados – finalmente! A versão de “Página Virada”, música do compositor e seu maior parceiro; Paulo Sergio Valle, que estourou nas vozes de Chitãoziho e Xororó nos anos 1990. Sim, é aquela mesma: “Vem que esse orgulho não vai dar em nada, o que passou é página virada, melhor pensar que nada aconteceu…”.

Entre seus inúmeros sucessos, o público vai curtir, dentre outros, Sábado, Fantasia, Aguenta Coração, Fui eu e Chuvas de Verão. Outros sucessos da carreira também não foram esquecidos: Por eu ter me machucado/A noite mais linda/De igual pra igual –, transformando-os num medley. “São músicas muito importantes e marcantes na minha carreira, todas elas temas de novelas e foram fundamentais na solidificação da minha carreira”, observa José Augusto.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho