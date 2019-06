O Theresina Hall se prepara para receber mais um super show. Um dos nomes mais consagrados da música brasileira, José Augusto apresenta a turnê “Um Brinde Ao Amor”, no dia 10 de agosto. Três anos depois, após muitos pedidos, o cantor retorna à capital para um show que celebra o Dia dos Pais. Os ingressos para a apresentação começam a ser vendidos hoje (4), na bilheteria do Theresina Hall, no Teresina Shopping e no site Ingresse.com.

José Augusto, inesquecível no show “Um Brinde Ao Amor” . (Foto: Divulgação)



Com uma carreira consolidada marcada por mais de 20 milhões de álbuns vendidos e mais de 400 composições, José Augusto ainda é uma das maiores referências da musica romântica do país. Para comprovar e enaltecer tudo isso, o artista lança o single de trabalho “Um Brinde Ao Amor”, canção inédita e que também intitula a turnê que irá apresentar em Teresina.

No repertório do show, levado para o palco do Theresina Hall, clássicos já consagrados ao longo de sua carreira como as canções “Sábado”, “Fantasia”, “Aguenta Coração”, “Fui eu” e “Chuvas de Verão. Além disso, José Augusto também apresenta a sua versão para “Página Virada”, música do compositor e seu maior parceiro, Paulo Sergio Valle, que estourou nas vozes de Chitãoziho e Xororó nos anos 1990.

Outros sucessos da carreira também não foram esquecidos na turnê “Um Brinde Ao Amor”. José Augusto também inclui neste show, “Por eu ter me machucado”, “A noite mais linda” e “De igual pra igual”, que são transformados em um medley. “São músicas muito importantes e marcantes na minha carreira, todas elas temas de novelas e foram fundamentais na solidificação da minha carreira”, comenta ele.

A atmosfera do show fica completa com som e iluminação. Como marca já registrada em suas turnês, a concepção do cenário é uma atração a parte. Nessa turnê, José Augusto retoma o conceito cenográfico com um projeto de iluminação arrojado que será levado para o palco do Theresina Hall. O público poderá adquirir ingressos para o show de José Augusto, no Theresina Hall, a partir de hoje. Serão três espaços: pista, mesas e camarotes. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Theresina Hall e ainda online através do Ingresse.com.

Yuri Ribeiro