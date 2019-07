Jornalistas piauienses lançam o canal de entrevistas Caçando Conversa

O nome pode causar espanto, mas a ideia de um grupo de amigos jornalistas ao criar o canal de entrevistas Caçando Conversa no YouTube é conduzir um bom bate-papo sobre assuntos variados, informar, entreter e causar uma reflexão sobre a política e a cultura do Piauí. Juliana Andrade, Otávio Neto, Willian Sousa, Brendo Veras e Edilson Viana fazem questão de reforçar que caçar é sinônimo de procurar. O canal sempre terá convidados para falar sobre diferentes temáticas: arte, cultura, política, esportes, história, comunicação e Piauí.



“Os entrevistados se espantam quando falamos em "Caçar Conversa", porque leva a entender que vamos pegar pesado nas perguntas. Nosso intuito não é esse, mas fazer as perguntas que interessam ao público, que colaboram com o debate público. Nós temos no jornalismo do Piauí um espaço muito aberto para boas perguntas”, explica Otávio Neto, que é o apresentador e conduz o bate papo na telinha do YouTube.



Foto: Divulgação

Eles cursaram juntos o curso de Jornalismo na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Durante esse período, todas as atividades acadêmicas eram feitas sempre com esse mesmo grupo. Após a conclusão da graduação, não poderiam ficar separados. Surgiu então a ‘pedra fundamental’ do canal de entrevista. “O Caçando Conversa é fruto da necessidade de produzir um bom conteúdo jornalístico para o público piauiense e mantermos entre nós mesmo o vinculo de amizade criada na universidade”, afirma Juliana Andrade, uma das produtoras do canal. “Essa também é a nossa contrapartida à sociedade que apostou na nossa formação”, conclui.

O Caçando Conversa é uma proposta inovadora no webjornalismo piauiense. É uma oportunidade que os jornalistas recém-formados encontraram de oferecer um conteúdo jornalístico de qualidade e promover o debate de temas relevantes. O programa irá receber personalidades e locais.

O canal já está no ar no YouTube e nas redes sociais do Caçando Conversa. Toda quinta-feira, às 18h, é postada uma nova entrevista. O grupo de jornalistas aposta na pluralidade de conteúdo e ideologias para proporcionar um debate de alto nível aos seguidores. A estréia ocorre nesta quinta-feira (11) com a entrevista com o jornalista e escritor Xico Sá.

Da Redação