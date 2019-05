JL Rocha lança seu primeiro livro: “Um Clarão dentro da Noite"

Na próxima sexta-feira (31), o poeta e escritor JL Rocha do Nascimento lança seu primeiro livro de contos. A obra, intitulada “Um Clarão dentro da Noite”, reúne escritos publicados desde meados da década de 1970. A publicação marca sua trajetória enquanto autor, junto com as carreiras de Juiz do Trabalho e Professor Universitário. O lançamento acontece a partir das 18h30, na livraria Anchieta.



Diferente de outras obras, o livro, por decisão do autor, não possui índice. Isso porque, segundo ele, a obra segue um roteiro composto de abertura, parte I, interlúdio, parte II e epílogo, demonstrando a influência do cinema no seu trabalho. "Essa estrutura proporciona uma conversa entre a literatura e a sétima arte. É como linha do tempo no enredo de filme ou série", diz JL.

A primeira parte do livro apresenta dez contos de temática comum, com permanente diálogo entre eles. Depois há um intervalo, com um conto que separa as duas partes. O autor faz essa pausa como uma pausa que ocorria durante as sessões nas antigas salas de cinema. A partir daí, entra em cena a segunda parte do livro com mais dez contos que dialogam entre si. Nesse trecho da obra as narrativas são mais densas e passam pela construção dos personagens.

O livro convida o leitor, segundo o autor, a ser cúmplice em uma leitura e também na partilhar da busca de sentido humano, que parece ser tarefa de toda literatura. Intertextualidade, fragmentação, justaposição e cortes semelhantes aos usados na linguagem cinematográfica são recursos usados por JL Rocha do Nascimento para construir o livro.

Natural de Oeiras, JL Rocha do Nascimento e começou a escrever aos 17 anos de idade, na década de 70, e tem seus primeiros contos publicados em 1977. Membro do grupo Confraria Tarântula de Contistas, com o qual assina “Um dedo de prova”, “Os vencidos” e “Dei pra mal dizer” e mantém a página confrariatarantula.blogspot.com . Integra o grupo virtual Juí[email protected], com o qual publicou “Prosa & Verso”, “Pássaro Liberto” e “Tecendo a magia”.

Marco Antônio VilarinhoYuri Ribeiro