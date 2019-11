Irlandês da Netflix será exibido com exclusividade nos Cinemas Teresina

A Cinesemana nos Cinemas Teresina, além de grandes lançamentos, pré-estreia e filme piauiense, trazem também uma parceria exclusiva com a Netflix para exibição do longa ‘O Irlandês’. Serão duas sessões diárias, às 17h e 21h.



No filme de Martin Scorsese, Frank Sheeran (Robert De Niro) é conhecido como "O Irlandês". Ele é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente.

No domingo (17), tem a pré-estreia do suspende sul-coreano ‘Parasita’. O filme é o primeiro título da Coreia do Sul a vencer a Palma de Ouro no Festival de Cannes e um dos favoritos ao Oscar de melhor produção estrangeira. No longa toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

O documentário piauiense ‘A Irmandade’ chega essa semana à telona do cinema. O filme é baseado no premiado curta “Deixa a Chuva Cair”, que conta a história de três jovens que usam a música para superar os problemas da violência nas comunidades carentes onde vivem. Mas, conseguir isso vai exigir bem mais do que eles poderiam imaginar.

Outro documentário que entra em cartaz é ‘Diz a Ela que Me Viu Chorar’. Confinados em um prédio localizado em São Paulo, um grupo de viciados em crack luta para reconstruir a própria vida enquanto passa pela difícil fase da desintoxicação. Enquanto alguns encaram a situação com bom humor e otimismo, outros já viram dias melhores. Por mais que suas trajetórias possam ter sido diferentes, o destino de todos eles, até então, é o mesmo: ser refém do próprio vício.

‘As Panteras’ estão de volta ao cinema. A nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie's Angels, sucesso na década de 1970. Sabina Wilson (Kristen Stewart), Jane Kano (Ella Balinska) e Elena Houghlin (Naomi Scott) embarcam numa perigosa missão global, a fim de impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para humanidade.

A comédia ‘Os Parças 2’ é outra estreia dos Cinemas Teresina. No longa, após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu (Bruno de Luca) precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilôra (Tirulipa) juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

‘Domingo’ também entra em cartaz nesta quinta-feira (14). A trama se passa em 2003, no sábado, 1º de janeiro. Enquanto Brasília celebra a posse do Presidente e ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, duas famílias do interior gaúcho se reúnem em uma velha mansão rural para um churrasco regado a champanhe, segredos, anseios e frustrações familiares. ‘Domingo’ poderia ser um dia qualquer – não fossem os hormônios dos adolescentes, uma chuva repentina e uma caixinha suspeita, esquecida no armário da dona da casa.

A Dora Aventureira também está nas telonas de cinema. O filme ‘Dora e a Cidade Perdida’ é o primeiro live-action do desenho animado. Ambientado na floresta peruana, o filme narra as aventuras de Dora (Isabella Merced) junto de seu macaco Botas, amigos que acabou de fazer na escola e um misterioso explorador a fim de salvar seus pais de mercenários. Mas, Dora também terá de solucionar um grande mistério envolvendo Paratapa, uma antiga cidade perdida dos Incas.

