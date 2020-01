As inscrições para as categorias de Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e Rei e Rainha da Pessoa Idosa já estão abertas e podem ser realizadas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo. O processo é realizado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcapi), assim como o referente à escolha da Rainha Trans, cujas inscrições começaram nessa terça-feira. As premiações, que chegam a R$ 5 mil, devem acontecer no Iate Clube no dia 2 de fevereiro.

Durante a primeira fase do processo seletivo, cinco casais de idosos devem ser pré-selecionados para concorrer à final no Iate Clube. A pré-seletiva será realizada no Clube dos Diários, às 8 horas do dia 22 de janeiro. A pré-seleção está, por enquanto, reservada apenas para esta categoria, em virtude de contar com o maior número de inscrições entre as administradas pela Semcaspi. Caso os outros segmentos recebam número semelhantes também contarão com a pré-etapa.

Os concorrentes às Majestades da Pessoa e Idosa e com Deficiência devem apresentar, durante inscrição, cópias da Cédula de Identidade e CPF, do comprovante de endereço, número de celular ativo, numero do PIS/PASEP ou NIT (caso tenha), número de conta bancária e foto promocional do candidato. Os vencedores destas categorias serão honrados com o valor de R$3.500.

Já para as possíveis concorrentes ao título de Rainha Trans se pede que tenham a partir de 18 (dezoito) anos, que sejam travestis e transexuais com identidade de gênero feminina, vivenciada diariamente e concluam sua inscrição, com a mesma documentação, na sala do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT, situada na Rua Coelho Rodrigues, 954, Centro, Edifício CENAJUS, 3ª Andar. A premiação para a Rainha será de R$ 5 mil e as inscrições podem ser realizadas até o fim do mês de janeiro.





Inscrições para concurso de Rei e Rainha do Carnaval já estão abertas. Arquivo O Dia

Segundo Anderson Afeli, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da População LGBT de Teresina, os grupos organizados de travestis e transexuais da capital, GP Trans e Atrapi, estão responsáveis pelas inscrições.

“O concurso é de extrema importância! É uma forma de valorizar a arte LGBT dentro do município de Teresina e uma conquista do Conselho, que vem ajudando a realizar, junto com a Fundação Monsenhor Chaves, essa escolha da Majestade Trans”, ressaltou ainda Anderson.

A população pode acompanhar as próximas etapas por meio dos sites e das redes sociais da Semcaspi e da Prefeitura de Teresina. Eventuais dúvidas também podem ser solucionadas através do contato com os Conselhos referentes:









Ascom