Inscrição de caminhões para o Corso 2020 encerra nesta sexta-feira

O Corso do Zé Pereira de Teresina é uma das maiores festas do Estado. Reunindo anualmente uma multidão de foliões na Avenida Raul Lopes, o desfile de carros alegóricos está marcado para sábado (15) e conta com premiações para os caminhões mais animados e irreverentes. Para participar, os interessados têm até sexta-feira (14) para comparecerem à sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) e efetuar a inscrição.



Realizado pela Prefeitura de Teresina, através da FMC, o Corso foi eleito o maior do mundo pelo livro norte americano dos recordes, Guinness Book, no ano de 2012, atingindo a marca de 343 veículos decorados no desfile.

“O nosso Corso já é tradição e o desfile de caminhões é uma das partes mais divertidas da festa. Quando eles cruzam com as bandas ao longo da avenida, temos uma integração entre os foliões, o que torna tudo mais animado e bonito”, afirma Abiel Bonfim, superintendente da FMC.

De acordo com o edital, disponível no site da Prefeitura e da FMC, no momento da inscrição é necessário apresentar uma cópia da CNH do motorista que conduzirá o veículo, além da documentação do caminhão devidamente regularizada.

É importante destacar que não é permitida a inscrição de caminhões fabricados antes de 1986, além de ser necessário que o veículo possua dois eixos com comprimento máximo de até 14m e bitrem até 20m. A altura máxima permitida para os veículos é de até 4,2m. Além disso, os veículos devem possuir um guarda-corpo de madeira ou ferro com no mínimo 1,20m de altura para proteção dos foliões.

No momento do desfile, os motoristas deverão portar CNH e a documentação regular do veículo. Aos condutores, é proibido ainda ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer outra substância ilícita durante a condução do veículo.

Para a segurança de todos os foliões, os motoristas serão submetidos ao teste do bafômetro, antes e durante a condução. Em caso de mudanças no resultado, eles serão desclassificados e retirados da festa. Além disso, é obrigatório o uso de banheiros químicos nos veículos, recolhimento em sacos de lixo dos resíduos sólidos produzidos dentro do veículo (latas, garrafas, copos descartáveis e outros) e só será permitido o uso de bebidas em latas e plástico.

Nesta edição, os inscritos disputam uma premiação no valor de R$ 30mil, sendo R$ 10 mil para o caminhão mais animado; R$ 10 mil para o mais Criativo (inusitado) e R$ 10 mil para o que possuir a melhor produção (decoração e fantasia).