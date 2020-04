Um incêndio atingiu o barracão da Viradouro na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (30). A escola de Niterói foi a campeã do Carnaval carioca neste ano com um enredo que homenageou as lavadeiras de Salvador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 8h15, não há informações de feridos até o momento. Imagens divulgadas pela rádio BandNews nas redes sociais por volta das 8h30 mostram uma grande nuvem de fumaça preta saindo pelas janelas do galpão.

Por volta das 9h, a fumaça já havia diminuído bastante. Os Bombeiros, a Polícia Militar e a CET-Rio atuam no local. A rua em frente foi bloqueada e as linhas 1 e 2 do VLT passaram a circular de forma parcial.

A assessoria de imprensa da Viradouro informou que o incêndio foi controlado e que a escola ainda não tem ideia do prejuízo causado, porque ainda não foi liberada para entrar no barracão.



Incêndio atinge barracão da Viradouro na Cidade do Samba no Rio. Reprodução



O local fica ao lado de pontos turísticos como a roda-gigante, inaugurada no ano passado, e o AquaRio. Também fica próximo ao Museu do Amanhã. É ali que as escolas de samba do grupo especial produzem seus carros alegóricos e fantasias durante quase o ano inteiro para o desfile, por isso é comum haver materiais inflamáveis.

Não é a primeira vez que a Cidade do Samba pega fogo. Em março de 2016, logo depois do Carnaval daquele ano, um incêndio atingiu um barracão que não estava sendo usado por nenhuma agremiação.

Em fevereiro de 2011, às vésperas do Carnaval, o mesmo ocorreu com os barracões da Portela, União da Ilha e Grande Rio, afetando também o galpão cultural da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

folhapress