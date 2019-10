III Encontro de Corais reúne grupos do Ceará, Maranhão e Piauí

Termina nesta sexta-feira, 25, o III Encontro de Corais, uma realização do Sesc Piauí em parceria com a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e a Coordenadoria de Programas PREX da Universidade Federal do Piauí. Nesta edição, 15 corais sobem ao palco do Teatro João Paulo II, no bairro Dirceu Arcoverde. As apresentações começam sempre às 19h.



Corais do Ceará, Maranhão e do interior do Piauí integram as atrações do evento. Os concertos são livres para todos os públicos e a entrada é gratuita.

O coral da Terceira Idade do Sesc Harmony Voice abre o evento na noite de 24 de outubro. Sob a regência do professor Samuel Andrade, o coral vai executar canções de Alceu Valença, Vinícius de Moraes e Evandro Rodrigues.

“Uma das linhas de atuação do Sesc é divulgar e promover cultura em todas as suas vertentes. No caso da música de canto coral, que não é uma vertente muito popular, o Encontro de Corais surge com a função de levar essa cultura musical a toda a sociedade através de encontros e apresentações”, comenta Samuel Andrade, regente e técnico de música do Sesc Piauí.

Na primeira noite, seis corais sobem ao palco do Teatro João Paulo II, são eles: Grupo Vocal Possidônio Queiroz, Coral Integração, Coral Jubilai, Coral da UESPI, Coral Madrigal Som das Águas (MA) e Coral Música Para Todos.

Na segunda noite se apresentam os coros infantojuvenil de São Miguel do Tapuio (PI), infantojuvenil de São Pedro do Piauí, Coral da Secretaria de Administração (SEAD), Coral Louvores Eternos, Coral Terapêutico da Fundação Antônio Dino (MA), Madrigal Vox Popvli, Coral de Câmara Igarapé (CE) e o coral da UFPI, fechando o evento.

“O Encontro vai trazer corais convidados de renome, então nossa expectativa é de um bom público e belas apresentações. Convidamos toda a população a apreciar boa música e se emocionar com os grupos”, finaliza Samuel Andrade.