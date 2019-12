Gugu e Thanos estão entre os nomes mais buscados pelos piauienses

O Google divulgou nesta quarta-feira (11) a lista dos termos mais pesquisados pelos piauienses, em 2019, na sua ferramenta de buscas na internet. Os resultados referem-se às pesquisas realizadas ao longo deste ano e, segundo a empresa, houve um aumento significativo no tráfego em um período sustentado em 2018 em comparação a 2017.



No Piauí, o termo mais buscado no ano foi “Gugu”, seguido de “Copa América”, “Tabela Brasileirão” e “Vagas de Emprego”. O termo "Thanos", personagem fictício das histórias em quadrinhos da Marvel Comics, aparece na 6ª posição.

O esporte também foi destaque de pesquisa entre os piauienses, ocupando cinco das dez posições. O Google divulgou inclusive as “Partidas de Futebol” que mais cresceram nas buscas este ano. Nenhuma partida do futebol piauiense está entre as mais buscadas.

Top 10 das mais busca pelos piauiense em 2019

1. Gugu

2. Copa América

3. Tabela Brasileirão

4. Vagas de emprego

5. Gabriel Diniz

6. Thanos

7. BBB19

8. Copa do Mundo de Futebol Feminino

9. Esportes

10. Libertadores





Top 10 das partidas mais pesquisadas em 2019

1. Flamengo x Vasco da Gama

2. Flamengo x Bahia

3. Botafogo x Flamengo

4. Flamengo x Corinthians

5. Flamengo x Fluminense

6. Palmeiras x Corinthians

7. Flamengo x Grêmio

8. Flamengo x River Plate

9. Fortaleza x Flamengo

10. Flamengo x Atlético

Virgiane PassosJorge Machado - Portalodia.com