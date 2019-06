Grupos artísticos abrem 3º Festival de Bonecos do Piauí

Nesta segunda-feira (10), às 8h, acontece a abertura do 3º Festival Internacional de Bonecos do Piauí, com um desfile cênico que partirá da Praça Pedro II até a Casa da Cultura. Este ano o evento que vai até o dia 15 de junho, homenageia o bonequeiro Afonso Miguel e apresentará espetáculos gratuitos, com grupos do Chile, Argentina e Portugal, além de grupos brasileiros, do Piauí, Distrito Federal, Maranhão e Paraná.

Nesta segunda-feira, bonecos gigantes e pernas de pau farão o percurso saindo da Praça Pedro II e passando pelas Praças João Luís, Rio Branco, descem pelo calçadão da Simplício Mendes em direção a Praça Saraiva e encerram na Casa da Cultura, onde haverá o primeiro espetáculo com o grupo Mamulengo Fantochito, que será apresentado pela filha do bonequeiro Afonso Miguel, Mariana Acioli.

Alguns dos bonecos que estarão no desfile foram produzidos pelos estudantes de arte da disciplina de Teatro de formas animadas, da Universidade Federal do Piauí durante oficinas realizadas pelo organizador do evento, Chagas Vale e a professora Lúcia de Fátima Couto. Foram 8 aulas com carga horária de 20 horas e contou com 35 alunos.





A professora Lúcia contou que além das oficinas com os alunos de Teatro de forma animada, os alunos do Fundamentos da Expressão e comunicação humana, também irão participar do desfile cênico com apresentação de dança.

"Duas disciplinas do curso de Artes receberam as oficinas promovidas pelo Festival de Bonecos, cada oficina teve 20 horas de duração, foram produzidos 12 bonecos gigantes e 20 alunos vão dançar "flor do mamulengo". O resultado de todo o trabalho será apresentado durante o desfile", explicou.

Chagas Vale ressalta a importância da parceria com a Universidade para a arte dos bonecos, levando "Na UFPI já existe uma disciplina voltada para esse segmento da arte e além de levarmos para eles a experiência do fazeres do teatro de boneco durante as oficinas com a construção de bonecos, haverá também os bate papos com a participação dos grupos, tanto os que vem de outros países como também os grupos regionais".





O 3º Festival Internacional de Bonecos do Piauí terá espetáculos diários na Casa da Cultura, CEU Jacinta Andrade e CEU Portal da Alegria e também no Riverside Shopping, Além dos espetáculos, o Festival terá uma exposição fotográfica "História do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste Brasileiro" e 16 escolas públicas receberão espetáculos durante a semana do evento.

O festival uma realização da Cia Calunga de Teatro e Centro Aroeira e conta com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, via patrocínio do SIEC.





Ascom