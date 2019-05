Grupo Manada Teatro apresenta “Aquelas” no Palco Giratório

Teresina recebe mais um espetáculo do Palco Giratório. O grupo Manada Teatro (CE) apresenta “Aquelas”, que remonta à história de Maria de Bil, santa popular da cidade de Várzea Alegre (CE). Assassinada em 1926 pelo seu companheiro e transformada em mártir, até hoje é ícone de devoção do povo da região.



Após a apresentação em Teresina, o grupo segue para Parnaíba, onde o espetáculo acontece no dia 02 de junho, no Teatro do Sesc Avenida.

Em “Aquelas”, que mistura a história da santa com pessoalidades das intérpretes, o público é convidado a participar do preparo de um indigesto jantar envolvendo facas, carne, sangue e outros elementos, oferecidos à mesa com os corpos das próprias atrizes/performers. Uma encenação delicada e cruel que apresenta, por meio de quadros performativos, um caleidoscópio das diversas formas de violência de uma sociedade machista.

Confira abaixo a programação completa:

Teresina

Apresentação do espetáculo:

30/05 – 19h30 – Teatro 4 de Setembro – Entrada: 1kg de alimento não perecível

Pensamento Giratório:

31/05 – Das 14h às 17h – Casa da Cultura – Inscrição: 1kg de alimento não perecível

Parnaíba

Apresentação do espetáculo:

02/06 – 19h – Teatro do Sesc Avenida – Entrada: 1kg de alimento não perecível





Sobre o grupo Manada Teatro (CE)

Artistas de Fortaleza e do Cariri, com trajetórias de mais de 20 anos de teatro e motivados pelo desejo de se reencontrar e de se juntar enquanto criadores, reuniram-se para formar o Manada Teatro, em 2016. O grupo vive seus processos criativos entre as duas regiões do Ceará. Forte, pungente, atravessando a geografia espacial e humana do fazer teatro, essa Manada segue em uma estética que beira o risco. É um teatro que se faz no encontro, no agora. Um teatro urgente!