Grito Festival Teresina acontece neste sábado, 29 de junho

Som, diversão e arte esse é o espírito do Grito Festival Teresina que acontece neste sábado (29) em parceria com a SEMDEC e Prefeitura Municipal de Teresina que vai agitar a cidade na Praça Cultural Francisco das Chagas Júnior que fica localizada embaixo da Ponte JK no centro da cidade e vai reunir diversas tribos, vertentes e estilos da música-rock autoral piauiense. O festival é colaborativo, alternativo e é realizado desde 2011 na cidade buscando sempre produzir diálogos, interações e intercâmbios entre bandas, artistas e público. Os shows serão gratuitos e começam a partir das 18h com as bandas: Acácias, Neanderthais, Obtus, Os cardinais, Autoclismo, Elétron, Navegantes, Garoto Androide, Phunk Buda (Parnaíba) e A Falange.



Elétron será uma das atrações do festival e está comemorando 15 anos de estrada, fazendo um super som com influências dos anos 70 e 80 e está em fase final de preparação pro lançamento do EP “Onde Estão Vocês”. É formada por Laercio Rezende nas guitarras e vocal, André Russo no baixo, voz, letras e Bruno Kulter na bateria.