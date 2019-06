Gonzaga Lu e Minamora: Grande show junino, imperdível!

O mês de junho chegou, e com ele a alegria folclórica que toma conta da cidade. Para alguns, esta é a melhor época do ano, pois além da diversão a festa representa a resistência da cultura nordestina, com suas especificidades, cores e alegria regionais.

O Festival O DIA Junino vem justamente para animar ainda mais as noites na capital piauiense. Umas das grandes atrações que carrega mais de 30 anos de carreira e a inspiração do Rei do Baião, é Gonzaga Lu.

Gonzaga Lu, mais de 30 anos de carreira com o melhor do forró. (Foto: Divulgação)



O forrozeiro iniciou sua carreira em Campo Maior, na banda Spacial. Logo depois, se mudou para Fortaleza- CE, trabalhou na Explosão Som, retornando ao Piauí, ingressou em bandas como Ônix, Sagaz e Beijo de Mulher, até decidir seguir carreira solo. Gonzaga Lu consagrou-se com o trio Asa Branca onde grandes sucessos de seu ídolo foram regravados, e suas músicas autorais ficaram conhecidas no Piauí, como o verdadeiro forró pé de serra.

O cantor manda um recado para a população teresinense, para cantar e dançar no dia 20, “passando para convidar vocês para o grande Festival O DIA Junino. Vá lá, leve sua família, os amigos, vão lá!”, convida.

Banda Minamora

Outra atração já confirmada também para a quinta-feira, 20, é a banda Minamora. Com mais de 12 anos no mercado, o grupo se destaca no Norte e Nordeste pelo seu ritmo envolvente.

Segundo a produtora musical da banda, Rejane Meneses, “o show fica na companhia de Cleison Vieira e Manu Pissoloto, que tem a técnica e a sensibilidade como o forte da dupla. Os hits vão desde modões a brega, para emocionar e animar o público”, assinala.

Banda Minamora, ritmo envolvente e sucesso garantido. (Foto: Divulgação)

Festival O DIA Junino

O primeiro Festival O DIA Junino nasce da necessidade de valorizar as festividades do mês de junho, como explica o Diretor de Marketing do Sistema O DIA, Alberto Moura.

“A gente quer trazer para a sociedade teresinense todo o ícone da cultura da festa junina. A festa junina tem uma simbologia muito forte no Nordeste. Nós, enquanto jornal, temos uma responsabilidade muito grande com a parte cultural, por isso temos um caderno cultural que é tão bem lido, aqui em Teresina”, relata.

Este é primeiro ano que o Sistema O DIA de Comunicação conta com as quatro plataformas de comunicação: rádio, tv, portal e jornal impresso. Tendo ainda no grupo o Theresina Hall, pensou-se em agregá-los para trazer diversão à população. Para o festival, a equipe firmou parceria com Fundação Otávio Miranda e a Fepique, Federação Piauiense de Quadrilha Junina.

No evento vai acontecer também o “X Festival Estadual de Quadrilha Junina”, que é de onde sairá a quadrilha campeã que participará do Nordestão e dos eventos de quadrilha junina nacional. Alberto Moura ainda ressalta a relevância do encontro para a empresa.

“Pra gente do Sistema O DIA é de extrema importância promover um evento que é gratuito. Vamos ter apresentações das principais quadrilhas do nosso estado, além de apresentações com shows de forró. Essa é a possibilidade de levar seu filho e sua família para comemorar esse período festivo para todo Brasil”, conclui.

Programação O Festival O DIA Junino acontece de 20 a 23 de junho no Theresina Hall, entrada gratuita, com animação de 11 bandas, 21 quadrilhas e barraquinhas de comidas típicas. Além da Banda Minamora e Gonzaga Lu, se apresentam no evento também Paulinho Paixão, Forró do Barão, Jardel do Arcodeon e Cesinha Garcia, Lene Alves e Forró da Cumadi, Fulô do Sertão, entre outras.

Adriana MagalhãesSandy Swamy