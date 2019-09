Geraldo Azevedo traz ao Projeto Seis e Meia o show “Solo Contigo” em outubro

Conhecido pelas belas composições cantadas tanto por ele como por outros artistas, Geraldo Azevedo vem ao Piauí para se apresentar em quatro cidades pelo Projeto Seis e Meia. Os shows acontecem no mês de outubro, em Floriano (14), Teresina (15), Piripiri (16) e Parnaíba (17) e têm o repertório do seu novo DVD “Solo Contigo”, que mistura novas composições e sucessos da carreira do cantor.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 8 de outubro, a partir das 8h, na bilheteria do Theatro 4 de Setembro, em Teresina; no Espaço Cultural Maria Bonita, em Floriano; no Teatro João Cláudio Moreno, em Piripiri; e no Teatro Saraiva, em Parnaíba.

Intimista e delicada, a apresentação de “Solo contigo” tem um clima aconchegante, envolvendo e emocionando a plateia com seu repertório variado, onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas de Geraldo Azevedo.



Geraldo Azevedo vem ao Piauí para se apresentar em quatro cidades pelo Projeto Seis e Meia. Reprodução



Acompanhado de seu virtuoso violão, o cantor passeia por mais de cinco décadas de composições, apresentando desde sucessos do início de sua carreira até canções do seu último álbum, "Salve São Francisco", incluindo também algumas músicas inéditas, como "Amor Antigramático" (composta por Geraldo a partir de poema de Mário Lago), e uma homenagem a Luiz Melodia, com "Estácio, Eu e Você". Entre os sucessos, "Bicho de Sete Cabeças" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha), "Dia Branco" (Geraldo Azevedo e Renato Rocha) e "Táxi Lunar" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença) estão no repertório.

Geraldo Azevedo há mais de quarenta anos, passeia por várias influências musicais, numa carreira de incontáveis discos e shows. Poucos artistas da sua geração tiveram essa musicalidade capaz de arrebatar essas misturas apenas com um violão.

O Projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (Secult) e traz artistas de renome nacional para os palcos dos teatros, além de dar oportunidade aos artistas piauienses.





Ascom