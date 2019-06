Geraldo Azevedo se apresenta hoje no encerramento do Salipi 2019

O cantor Geraldo Azevedo vai se apresentar em Teresina neste domingo (09) no show de encerramento da edição 2019 do Salipi, o Salão do Livro do Piauí. A apresentação está marcada para 22h, no Espaço Rosa dos Ventos da Universidade Federal do Piauí.



O pernambucano, considerado um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, vai apresentar ao público teresinense os maiores sucessos dos seus mais de 40 anos de carreira, como ‘Dia Branco’, ‘Táxi Lunar’ e ‘Dona da Minha Cabeça’.

Geraldo Azevedo é considerado um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (Foto: Divulgação)



O Salipi

Iniciada no último dia 31 de maio, a 17ª edição do Salão do Livro do Piauí (Salipi) reuniu palestras, feira de livros, além de atrações culturais locais e nacionais.

Entre os palestrantes que participaram do evento, estão o jornalista Francisco José, o escritor Fred Elboni, o jornalista Xico Sá, o poeta Braulio Bessa, o escritor Alexandre Nolleto, o professor Rimar R. Segala, a escritora Paula Pimenta, a colunista Djamila Ribeiro, entre outros.

Ascom SalipiNatanael Souza