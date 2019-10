Galeria do Mercado Velho traz obras do artista plástico Fernando Costa

As obras do artista plástico Fernando Costa estão dispostas na Galeria de Artes Visuais do Mercado Velho. A exposição “Fernando Costa: Da Santa Ceia e Outros Avulsos” permite um mergulho no figurativo e abstrato presentes no imaginário do artista. Com entrada gratuita, acontece de segunda a sexta, de 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 14h.

Fernando Costa: Da Santa Ceia e Outros Avulsos vai além de uma experiência estética. A mostra permite aos visitantes a possibilidade de de reconhecer um artista que, apesar de ter falecido ainda muito jovem, contribuiu para as artes plásticas na cidade de Teresina.

“O Fernando Costa foi um artista que teve uma passagem muita rápida, mas ele produziu muito. É muito importante quando um artista produz muito, porque ele passa a olhar o mundo de maneira artística e o Fernando, apesar de fazer só obras bidimensionais, possui uma diversidade em suas obras” explica Guga Carvalho, curador da exposição e coordenador de artes visuais da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC).

Os familiares de Fernando Costa estiveram presentes na abertura e não esconderam o orgulho ao verem as obras do artista sendo agraciadas pelo público. “Essas são obras que devem ser apreciadas sempre. Fernando era um artista nato. Uma pessoa que se entregou muito ao dom da arte, pintando e produzindo muito” relata Lúcia Quitéria Costa, irmã do artista homenageado.



Galeria do Mercado Velho traz obras inéditas do artista plástico Fernando Costa. Divulgação



Com obras inspiradas em trabalhos de grandes nomes das arte, Fernando demonstra uma capacidade de não fazer de suas obras apenas referências, mas de transformá-las em uma extensão das pinturas originais. Além da série a óleo, o público tem acesso, pela primeira vez, a trabalhos em papel, seja usando aquarela, pastel, cera, carvão, nanquim ou gravura em metal.



“Eu estou encantada com todas as obras. Elas passam algo surreal para a gente. Tocam bem no fundo da nossa alma e isso é muito lindo. A arte deve ser valorizada em geral. Exposições como essa me deixam feliz”, conta a estudante de 15 anos, Isadora Duarte.

A exposição fica aberta até o dia 11 de dezembro na Galeria de Artes Visuais do Mercado Velho. O espaço é mantido pela Prefeitura de Teresina, por meio da FMC, e tem abrigado e dado a oportunidade para artistas de Teresina e região expor seus trabalhos.

