Funk do ticolé desbanca Whindersson Nunes como vídeo do ano no YouTube

Não deu para Whindersson Nunes, Felipe Neto ou KondZilla. Apesar dos três reunirem em seus canais no YouTube milhares de seguidores, o vídeo do ano na plataforma foi feito por dois adolescentes de Porto Alegre, que nem imaginavam que fariam tanto sucesso com "Ticolé É Muito Bom".







Desenvolvido por Matheus Gonçalves e Bruno Reis, o vídeo viralizou ao exaltar em batida funk o ticolé, sorvete congelado preparado em um saco plástico que, dependendo da região do país, é conhecido como sacolé, geladinho ou gelinho.

O vídeo é de janeiro e gerou inúmeros memes, um jogo para celular e até coreografias profissionais.

"Ticolé É Muito Bom" aparece em primeiro lugar em lista divulgada pelo YouTube nesta quinta-feira (5), que reúne os assuntos que mais bombaram na plataforma em 2019.

Para chegar ao ranking foram levados em conta não só o número de visualizações, mas também outros fatores como curtidas, interações, a rapidez com que o vídeo se tornou conhecido e a origem das visualizações (inclusive fora do YouTube).

O influenciador e humorista Whindersson Nunes surge em segundo na lista dos vídeos brasileiros com um relato engraçado sobre o dia em que assistiu o filme "Bird Box", da Netflix, com Sandra Bullock.





"Caneta Azul", do maranhense Manoel Gomes, que virou fenômeno no Brasil, aparece em quinto lugar no ranking.





O YouTube divulgou ainda outras listas, como a dos vídeos de música mais em alta no Brasil. O primeiro lugar ficou com Matheus e Kauan com "Vou Ter que Superar", em parceria com Marília Mendonça.





A cantora sertaneja aparece também na segunda posição com o vídeo de "Todo Mundo Vai Sofrer".











Folhapress