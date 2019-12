Durante todo o mês de dezembro, Teresina esteve repleta de luz e brilho. A cidade celebrou o período natalino com diversas apresentações ocorridas nos parques públicos, terminais de integração e igrejas que serviram de palco para momentos de muita arte e alegria.

Proporcionando um clima festivo, a programação natalina desenvolvida pela Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), levou muita cultura para pontos turísticos da cidade como o Parque Lagoa do Mocambinho, o Parque Ambiental da Macaúba e o Parque da Cidadania.

Para o superintendente da FMC, Abiel Bonfim, o evento foi um grande sucesso, principalmente, por envolver a família e promover os nossos artistas. “O teresinense participou em peso e fez da festa ainda mais bonita. As pessoas ocuparam nossos parques e mostraram que o espírito natalino está vivo. É gratificante ver que nossa festa é feita pela nossa gente”, destaca.

Ao longo deste mês, a Orquestra Sinfônica de Teresina e a Banda 16 de Agosto foram as atrações que encantaram o público de diversas zonas da cidade. A música clássica tomou conta dos palcos, transformando o Concertos Natalinos em um evento inesquecível que conquistou corações.

Fundação Monsenhor Chaves promoveu um Natal inesquecível. Divulgação

A programação contou também com uma novidade. Os Terminais de Integração de Teresina receberam apresentações musicais que animaram e contagiaram os passageiros, motoristas e cobradores que aguardavam os coletivos.

As festividades foram encerradas com o Brilha Teresina. O evento, realizado durante três noites no Parque da Cidadania, contou com uma intensa programação cultural que levou milhares de pessoas para curtir o natal no espaço.

Neste ano, a Prefeitura de Teresina investiu cerca de R$ 800 mil na decoração da cidade. A tradicional árvore de natal de 18m e os enfeites iluminados no Parque da Cidadania deram um toque especial para o período natalino da cidade, tornando inesquecível.

Ascom