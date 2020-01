Os potenciais escritores da cidade já podem tirar as suas obras das gavetas. A Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves está com inscrições abertas para o “Concurso Novos Autores – Prêmio Cidade de Teresina Edição 2020”. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de março nas categorias Pesquisa Histórica sobre a Realidade Piauiense; Ficção; Poesia; Peça Teatral, Conto e Literatura Infantil.

O edital já está disponível no site da PMT e FMC e, de acordo com o regulamento, poderão participar do concurso, piauienses natos ou radicados no Estado há pelo menos três anos e que não tenham livros publicados nas categorias a que concorrerão. Os concorrentes poderão inscrever até dois originais de sua autoria, obrigatoriamente inéditos.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 23 de janeiro de 2020 a 20 de março de 2020, das 8h às 13h, na sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves – FMC, situada na Rua Félix Pacheco, 1440 – Centro, sob os cuidados da Coordenação de Literatura e Editoração.

Os trabalhos deverão ser apresentados em três vias, encadernados em espiral, em envelope lacrado sob pseudônimo, com indicação da categoria, endereçado ao Concurso Literário “Novos Autores – Prêmio Cidade de Teresina/edição 2020”, entregue na sede da FMC.



Fundação Monsenhor Chaves abre inscrições para Concurso Novos Autores. Arquivo O Dia





Dentro do envelope com as obras, deverá ser apresentado outro envelope, também lacrado, sob pseudônimo e com indicação da categoria, contendo o título da obra; pseudônimo do autor; nome, endereço completo, assinatura e curriculum vitae resumido.

Os prêmios serão as publicações de 1000 exemplares das obras em cada categoria e a seleção será feita por uma comissão julgadora composta por três membros para cada categoria, escolhidos entre profissionais notoriamente reconhecidos, será nomeada pelo Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.

O coordenador de literatura e editoração da FMC, Gabriel Arcanjo, explica que o concurso tem como objetivo incentivar a produção literária na cidade e fomentar a produção de novas obras. “O trabalho de editoração é algo relativamente caro e um grande problema para os escritores iniciantes. Através desse concurso, damos visibilidade para obras que reforçam a nossa identidade e a nossa cidade”, destaca.

Ascom