Um dos principais nomes do forró da atualidade promete agitar o I Festival ODIA Junino. A cantora Mara Pavanelly é uma das atrações que irá movimentar o Theresina Hall entre os dias 20 a 23 junho, em grande movimentação. Em parceria com a Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas - Fepiq, será o palco oficial da maior celebração da cultura regional no Piauí. Mara Pavanelly acumula anos de sucesso no meio musical.

Forró de Mara Pavanelly invade Festival ODIA Junino. (Foto: Divulgação)



A cantora começou a carreira artística ainda criança cantando em shows de calouros na cidade de Mirandiba (PE). Estava sempre participando dos festejos que tinham na cidade e frequentemente fazia participações em shows de bandas de forró que se apresentavam no município, sempre com grande êxito. Uma dessas participações lhe rendeu o ponta pé inicial para a carreira profissional. Depois de subir no palco da banda Cacau com Mel, foi convidada a participar do grupo, onde passou três anos cantando sob aplausos do grande público.

Aos quatorze anos, recebeu um convite para integrar a banda Forrozão Tropikalia, emplacando grandes sucessos com sua voz. Mara Pavanelly também já passou pela banda Garota Safada, onde cantou por dois anos emplacando sucessos. Emplacou ainda os hits “Quem perde é você”, “Eu largo tudo”, “Pode parar” com a banda Furacão do Forró.

O evento A programação do I Festival ODIA Junino inclui apresentações artísticas e ainda uma competição de quadrilheiros na 10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas. Na primeira classificatória, sete quadrilhas se apresentam em cada uma das três primeiras noites. Destas, apenas nove chegarão a grande final, que acontece no dia 23 de junho, no encerramento do evento. O grupo que levar o título representará o Piauí no Nordestão, o maior festival regional de quadrilhas, enquanto o segundo colocado se classifica para o Concurso Nacional de Quadrilhas, em Brasília.

Levando um pouco da magia desse período para o Piauí, todo o evento será acompanhado e transmitido pelas plataformas que integram o Sistema ODIA. “É o evento oficial da competição de quadrilhas, é o que está credenciado junto à Fepip. O festival inteiro será levado para as quatro plataformas do Sistema ODIA. Teremos flashs ao vivo na TV, na FM ODIA, além de um material especial no Jornal ODIA e no Portal ODIA”, comenta Alberto Moura, diretor de marketing do Sistema ODIA.

Yuri Ribeiro