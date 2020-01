Folia de Reis: Abram alas!

Misto de religioso e profano, o evento celebra um dos momentos mais importantes da tradição do Cristianismo: a visita dos reis magos ao Menino Jesus, quando do seu nascimento. A forte simbologia desse encontro soa como página de lirismo ao acontecimento da grade noite do Natal.



De acordo com o relato bíblico, teria sido nesta data que o Menino Jesus, recém-nascido, recebeu a visita de três reis magos, os quais lhe trouxeram presentes simbólicos. Segundo a tradição oral, chamavam-se Belchior, Gaspar e Baltazar e levaram para Jesus, respectivamente, ouro, incenso e mirra.

De acordo com estudiosos do tema, os presentes não foram ofertados à-toa, mas obedecendo uma referência maior que uma simples lembrança. Cada presente tem um significado: o ouro indica o reconhecimento de Jesus como rei; o incenso, remete à sua divindade; enquanto a mirra representa as características humanas de Jesus.

Conforme narra a Bíblia, os três reis teriam encontrado Jesus Cristo graças a uma estrela que os guiou desde o Oriente até Belém e que ficaria conhecida como a "Estrela de Belém".

Em homenagem aos reis magos, os católicos realizam a folia de reis, que se inicia em 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, indo até o dia 06 de janeiro, dia em que encontraram o menino. A Folia de Reis é de origem portuguesa e foi trazida para o Brasil por esses povos na época da colonização.

Durante os festejos, os grupos saem caminhando pelas ruas das cidades, levando as bênçãos do menino para as pessoas que os recebem. É tradição que as famílias ofereçam comidas aos integrantes do grupo, para que possam levar as bênçãos por todo o trajeto.

Os integrantes do grupo da folia de reis são: mestre, contramestre, donos de conhecimentos sobre a festa, músicos e tocadores, além dos três reis magos e do palhaço, que dá o ar de animação à festa, fazendo a proteção do menino Jesus contra os soldados de Herodes, que queriam matá-lo. Além desses personagens, os foliões dão o toque especial, seguindo o cortejo.

Uma tradição bem diferente da nossa acontece na Espanha, onde as crianças deixam sapatos nas janelas, cheios de capim ou ervas, a fim de alimentar os camelos dos Reis Magos. Contam as lendas que em troca, os reis magos deixam doces e guloseimas para as crianças.

Em alguns países fazem a comemoração repartindo o Bolo Rei, que tem uma fava no meio da massa. A pessoa que for contemplada com a fava deve oferecer o bolo no ano seguinte.

Na Itália a comemoração recebe o nome de Befana, uma bruxa boa que oferece presentes às crianças. No país não existe a tradição de se presentear no dia 25 de dezembro, mas no dia 06 de janeiro, dia de reis. O dia de reis é tão importante na Europa que se tornou feriado em todo o continente.

Marco Antônio Vilarinho