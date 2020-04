FMC lança edital para ajudar artistas com auxilio de R$500

Com a pandemias muitas categorias ficaram desempregadas. Para ajudar esses artistas a Fundação Monsenhor Chaves (FMC), por meio da prefeitura vai lançar um edital nesta quarta-feira, 15, para Capacitação Cultural.

"O edital é para atender os profissionais que fazem freelance na movimentação cultural da cidade, será a oportunidade de ajudar e fazer com que esses profissionais que não têm vinculo empregatício se qualifiquem para melhor o exercício de suas funções" explica o presidente da FMC Luís Carlos Alves.

Podem participar profissionais da MÚSICA, ARTES CÊNICAS (TEATRO, CIRCO E DANÇA), ÁUDIO VISUAL, ARTES VISUAIS, PRODUTORES CULTURAIS, TÉCNICOS E AUXILIARES TÉCNICOS DE SOM, LUZ, PALCO, ALÉM DE PROFISSIONAIS DA MONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DE SHOWS CONCERTOS E ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS DIVERSOS.





FMC lança edital para capacitar artistas com auxilio de R$500. Foto Ilustrativa



Os selecionados receberão auxílio financeiro no valor de R$ 500,00 para participar de cursos de capacitação em várias áreas.

Para realizar a inscrição, o participante deve participar de, no mínimo, uma das quatro atividades apresentadas:

a) Produção Musical: Vídeo de capacitação básica, visando apresentar ferramentas para o trabalho do produtor musical na atualidade;

b) Projetos Culturais: Vídeo de capacitação básica, visando elaboração de projetos culturais;

c) MEI (Micro Empreendedorismo individual): Vídeo de capacitação básica, visando a importância e vantagens para o artista que se torna micro-empreendedor individual;

d) Redes Sociais: Vídeo de capacitação básica, visando melhorar a utilização, divulgação e empreendedorismo por meio das redes sociais.

Os interessados devem ser maiores de dezoito anos, ou emancipados, serem autônomos/freelancer, serem residentes de Teresina.

Inscrições

As inscrições serão realizadas até dia 21 de abril, de maneira gratuita, através da internet.

O candidato deve preencher o cadastro em anexo ao edital , enviar fotos nítidas ou documentos escaneados para o e-mail: [email protected]. Os documentos necessários para a validação da inscrição são: Rg, Cpf, PIS/PASEP ou NIT, comprovante de endereço, extrato da conta bancária ou cartão do banco, comprovação de atuação com uma foto participando da produção ou execução atuando em shows e/ou espetáculos, concertos artísticos.

Participação e Recebimento do Prêmio de Capacitação

Cada participante receberá através do WhatsApp, links para a participação na capacitação desejada. Para o recebimento do auxílio, o interessado deve gravar um vídeo respondendo a pergunta: Como essa capacitação contribuiu com sua carreira artística nesse período de quarentena?

Sandy Swamy