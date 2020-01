FMC divulga resultado dos blocos que irão compor o Carnaval de Teresina

O Carnaval de Teresina está chegando para abrir o ano de 2020 com o pé direito, ou melhor, com o pé na folia! Garantindo que a festa aconteça em todas as partes da capital, a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) divulgou nesta sexta-feira (24) o resultado dos blocos de rua que irão compor os quatro dias de festa.

De acordo com o edital lançado nos sites da Prefeitura de Teresina e da FMC, os projetos inscritos foram selecionados por meio de uma Comissão de Seleção, responsável por verificar o conteúdo de acordo com os critérios estabelecidos. Ao todo, 25 blocos foram escolhidos para fazerem parte da programação do Carnaval de Teresina 2020.

"Sem abadá, corda ou grade, o Carnaval é uma das celebrações culturais mais importantes por levar alegria e diversão aos mais variados pontos públicos da cidade. Dessa forma, os bloquinhos de rua ajudam na democratização da festa e na valorização da cultura e da arte. E os blocos de carnaval representam a tradição de Teresina. É a essência da folia na nossa cidade, afirma Paulo Dantas, gerente de Promoção Cultural da FMC.





Fundação de Cultura divulga resultado dos blocos que irão compor o Carnaval de Teresina. Arquivo O Dia

Acontecendo em todas as zonas, o Carnaval de Teresina é conhecido pela energia contagiante de sua folia. “Para este ano, é esperado um aumento no número de blocos, público e atrações”, ressalta Paulo Dantas.

Confira a relação dos blocos selecionados:

Blocos contemplados com R$ 3 mil:

1-CAÇA CACHAÇA

2-BLOCO DE VIROTE

3-OS VENTA SUADA

4-STOURADAS

5-LINGUAS VENENOSAS

6-MELA MELA XEROBA

7-BLOCALCOOL

8- RAPAZES ALEGRES

9-BLOCO HBB

10-BLOCO DAS FUNDAÇÕES

Blocos contemplados com R$ 5 mil:

1-TOME DALILA

2-VACA ATOLADA

3-NEGÃO DA MACAÚBA

4-CARNAZON

5-BLOCO DAS FULEIRAS

6-FERNANDÃO FOLIA

7-CAPOTE DA MADRUGADA

8-SABINO NA FOLIA

9-PINTO NA MORADA

Blocos contemplados com R$ 10 mil:

1-NAMORADA DO SOL

2-SANATÓRIO GERAL

3-BATATINHA DO LOUAH

4-PIAUÍ SAMBA

5-BLOCO DO PAÇOCA

6-BARÃO DE ITARARÉ

