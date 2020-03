FMC abre inscrição para o Prêmio Residência de Criação em Artes Visuais

Os artistas visuais já podem começar a preparar seus trabalhos para o Prêmio Residência de Criação em Artes Visuais de Teresina, que chega a sua quinta edição em 2020. As inscrições estão abertas e o edital está disponível no site da Fundação Monsenhor Chaves e Prefeitura de Teresina.



A premiação tem como objetivo estimular a criação de propostas originais pelos artistas visuais de vários segmentos como escultura, instalação, videoarte, pintura, desenho, gravura, entre outros suportes e expressões.

“O prêmio é calcado em propostas originais. A audácia e originalidade têm sido a marca da premiação. É o entendimento com o artista que aborda o mundo de uma maneira inédita”, destaca Guga Carvalho, coordenador de artes visuais da FMC.

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e somente recebidas de forma online, abertas no horário da meia-noite do dia 16 de março, e se encerrando às 11h59 do dia 16 de abril de 2020.

Serão sete propostas selecionadas. Cada criador ou coletivo selecionado para a categoria Residência de Criação será contemplado com prêmio em dinheiro no valor total de R$ 7 mil, repassado em única parcela, a fim de auxiliar na produção da sua obra, sua manutenção, bem como no desenvolvimento de suas atividades durante o prazo de residência presencial obrigatória em Teresina-PI.

O criador selecionado deve participar, com anuência da curadoria, com trabalho na Mostra de Processo a acontecer de 11 de julho a 29 de agosto de 2020, na Galeria do Mercado Velho.