FM O Dia e Mircala pagam a sua conta no Dom Nelore

Você está precisando de uma consulta com o garçom no consultório bar?

A FM O Dia e a cantora Mircala vão pagar a conta para você. Basta enviar uma mensagem para o WhatApp da FM O Dia com o nome da nova música de trabalho de Mircala, e você já concorrendo a R$ 400 reais em consumação no restaurante Dom Nelore. Confira o regulamento da promoção.







REGULAMENTO PROMOÇÃO “CONSULTÓRIO BAR”

A promoção é realizada pela FM O DIA, CNPJ/MF nº. 05.819.149/0001-10, com sede em Teresina- PI, e regulada nos termos que se seguem: Leia com atenção:

1. DO PERÍODO DA PROMOÇÃO

1.1. A promoção inicia em 30/11/2019 as 6h e termina dia 27/12/2019 ao meio dia (horário de Brasília);

1.2. O resultado será divulgado no dia 27 de dezembro de 2019, ao Vivo na FM O DIA.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Essa promoção é válida apenas para pessoas físicas residentes no território nacional, respeitados os termos e condições estabelecidos neste regulamento;

2.2. Não poderão participar desta promoção: empregados, estagiários da FM O DIA nem seus familiares, nem qualquer pessoa das empresas envolvidas neste regulamento, direta ou indiretamente.

3. DA MECÂNICA DA PROMOÇÃO

3.1. para participar, o ouvinte deverá enviar mensagem no WhatsApp da FM O DIA com nome da musica da Micarla, CONSULTÓRIO BAR que faz referência a consulta no bar. Não esqueça de informar seu nome e RG.

3.2. A produção da FM O DIA entrará em contato com o ganhador(a);

3.3. Só estarão participando da promoção pessoas que envarem as informações solicitadas pelo WhatsApp conforme o item 3.1;

3.4. A participação na promoção não está condicionada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço da FM O DIA e tão pouco acarretará qualquer obrigação financeira ou vínculo trabalhista aos contemplados;

3.5. Na hipótese de verificação de fraude, tentativa de fraude ou abuso relativo à promoção, o participante será excluído automaticamente da promoção, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental, e consequentemente a FM O DIA, se reserva ao direito de desclassificar e excluir o ouvinte participante, sem qualquer aviso prévio.

4. DE COMO GANHAR

4.1. A promoção consiste na premiação de 01 (um) participante, desde que cumpridos os requisitos da cláusula 3, o qual terá seu cadastro escolhido de forma aleatória durante o período da promoção. Neste sentido, e sob absoluta discricionariedade da FM O DIA, serão considerados os (as) ouvintes participantes que NÃO estiverem excluídos conforme o item 3.5.

5. DO PRÊMIO

5.1. Será 1 (um) ganhador para a referente promoção.

5.2. O ganhador da promoção, irá receber 1 Vale Consumação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que deverá ser consumido no Dom Nelore (Dirceu), no período de 27/12/2019 a 15/01/2020, exceto o dia 31/12/2019; O Consumo é integral e o Dom Nelore não disponibilizará troco. PROIBIDO VENDA DE BEBIDA ALCOOLICA PARA MENORES DE DEZOITO ANOS.

5.3. Todas as informações para o recebimento do prêmio serão disponibilizadas aos ouvintes selecionados por um dos produtores da FM O DIA a partir da data de apuração do resultado dia 27/12/2019.

6. DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO

6.1. O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser trocado por outro, nem por qualquer valor pecuniário, sendo dado ao ouvinte que se inscreveu na promoção, mediante a apresentação da cópia do RG, junto com os documentos originais para simples conferência;

6.2. A produção da FM O DIA entrará em contato com o (a) ouvinte selecionado (a), através dos seus dados cadastrais, para confirmação da aceitação do prêmio. Caso não seja possível fazer contato com o (a) ouvinte selecionado (a), a FM O DIA deverá procurar outro ouvinte participante que receberá os prêmios relacionados;

6.3. O nome, e/ou final do número do telefone do ganhador desta promoção será divulgados na programação que irá ao ar, nas mídias sociais da FM O DIA a partir do meio dia ao meio dia.

6.4. A promoção não inclui quaisquer despesas pessoais extras realizadas pelo (a) ouvinte ganhador (a). Menores de 18 anos, poderão participar da promoção com autorização dos pais ou responsáveis;

7. DO DIREITO DE IMAGEM

7.1. Os (as) ouvintes ganhadores deverá autorizar à FM O DIA a utilização de fotos, depoimentos, imagens, vídeos e o que mais se referir à entrega dos prêmios relacionados nesta promoção, por tempo indeterminado; conforme Lei 10406/02, no seu Artigo 20, do Código Civil;

7.2. Ao aceitar a cláusula

7.1, o (a) ganhador (a) da promoção concorda que todos os direitos, de autoria e de interesse, serão de propriedade única FM O DIA, livre de qualquer tipo de reclamações posteriores feitas pelo (a) ouvinte ganhador (a) da promoção ou por qualquer outra pessoa que tenha direitos e interesses derivados do mesmo.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Na hipótese de força maior ou caso fortuito poderão ser alteradas as datas e regras da presente promoção, com atualização neste presente canal;

8.2. A simples participação na presente promoção implicará no integral reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste regulamento, bem como, presumir-se-á a condição de que o (a) ouvinte ganhador (a) não possui qualquer impedimento fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio ganho;

8.3. A promoção poderá ser divulgada pela rádio, pela internet ou qualquer outro meio; 8.4. Para a identificação do (a) contemplado (a) acima, a empresa adotará as seguintes providências, sequencialmente:

8.4.1. Contato como (a) ouvinte ganhador (a), visando obter contato, repetidamente pelo prazo de 24 (vinte e quatros) horas, contados da identificação;

8.4.2. Divulgação no portalodia.com do nome do contemplado, visando dar transparência nos resultados da ação;

8.5 A FM O DIA não se responsabiliza por eventuais prejuízos ou danos que os participantes possam ter, oriundos de situações que estejam fora de seu controle;

8.6 A FM O DIA poderá interromper e/ou cancelar a promoção por motivo de força maior;

8.7 A FM O DIA poderá alterar este regulamento tantas vezes quantas forem necessárias para adequar-se às necessidades e eventualidades da promoção à qualquer tempo;

8.8 A FM O DIA não se responsabilizará pela autenticidade dos dados cadastrais fornecidos pelos participantes;

8.9 O ouvinte participante da presente promoção declara ter conhecimento integral de todas as cláusulas e condições deste regulamento e os aceita integralmente;

8.9.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas pela Direção da FM O DIA de forma soberana e irrecorrível; 8.9.2 As dúvidas e reclamações dos (as) ouvintes participantes desta promoção serão preliminarmente dirimidas pela FM O DIA;

8.9.3 O regulamento está disponível nos canais de comunicação da FM O DIA junto com as publicações da promoção;

8.9.4 À divulgação, condução, participação, premiação, bem como qualquer ato/fato de corrente desta promoção aplicar-se-á a legislação brasileira;

8.9.5 Fica eleito o Foro Central da Capital do Estado do Piauí para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste regulamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Teresina (PI), 28 de Novembro de 2019