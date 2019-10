Flávio Stambowaky no Boca da Noite, nesta quarta

Flávio Stambowsky está no clássico palco do Projeto Boca da Noite, em Teresina, para mais um show do álbum “Areia Cinza”. O repertório cheio de surpresas e uma banda de craques: André de Sousa (violão, guitarra e voz), Aldenor Paiva (piano) e Iago Dayvison (bateria) e as participações especialíssimas do grande Daniel Hulk e do guitarrista Filipe de Sousa.

Trilhando carreira de mais de vinte anos como baixista e guitarrista, às vezes vocalista, mas sempre compositor, escutou dos colegas a vida inteira que uma hora teria que liberar o artista solo que latejava no inconsciente. Areia Cinza é um singelo xote existencial com violão de Toninho Horta, talvez pra evidenciar a nordestinidade ou a paixão pela música mineira.



O disco foi gravado em São Paulo, com produção de Marco da Costa (Grammy pelo álbum de estreia de Maria Rita) e Guilherme Canaes (Grammy pelo áudio de “Zezé de Camargo e Luciano, em 1994), arranjos de André de Sousa e participação de músicos nordestinos e ´sudestinos´, propositalmente, a fim de imprimir esta simbiose roqueira/mpbista/bossanovista.

Flávio Stambowsky nasceu em Teresina e radicou-se na Fortaleza terra de sua família paterna, onde começou nos festivais de escola, sendo vencedor aos 17 anos na categoria composição. O sobrenome estrangeiro vem do avô, russo casado com uma Pernambucana. Depois fundou a primeira banda com trabalho próprio aos 19 anos e mais tarde foi vocalista da Altifalante, que lançou o primeiro disco em 2006, mas parou as atividades na fase de mixagem do segundo.

É baixista e compositor, tendo em torno de 20 músicas lançadas em álbum de outros artistas; há 7 anos toca baixo no trio do guitarrista André de Sousa, e escreveu o livro infantil “Um narizinho no fundo do mar”, lançado pela editora cearense “Demócrito Dummar”.

