Filme premiado em Cannes em pré-estreia nos Cinemas Teresina

Uma semana com novas grandes produções para deixar o público com opções diversas. Com esse objetivo foi pensada a programação dos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping , para esta semana: "A Grande Dama do Cinema" será exibido no domingo, 26, às 10h30. No enredo, formando um grupo improvável, uma antiga estrela do cinema mundial, um ator nos últimos dias de vida, um roteirista frustrado e um diretor peculiar fazem de tudo para preservar o universo lúdico que criaram dentro de uma clássica mansão. Quando dois jovens chegam ao local e ameaçam botar tudo a perder, eles precisam tomar atitudes drásticas.



Premiado no Festival de Cannes 2018, outra pré-estreia é "Ayka " a ser exibido no sábado (25), às 11h. Ayka (Samal Yeslyamova) é uma jovem de origem cazaque, que vive ilegalmente em Moscou. Ela dá à luz num hospital local, mas abandona o seu filho por medo de ser descoberta e deportada. Logo depois, ela enfrenta as complicações pós-parto, a fome, a solidão, a falta de emprego e a perseguição da máfia local, a quem deve dinheiro. Um dia, os mafiosos exigem que ela volte ao hospital, recupere o bebê e entregue a eles.

"Aladdin" é outra boa novidade, em lançamento nacional nos Cinemas Teresina: Aladdin (Mena Massoud) é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. No enredo ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine (Naomi Scott). Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar (Marwan Kenzari), o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio (Will Smith) capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Já "Hellboy " mostra que ao chegar à terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy (David Harbour) foi criado como um filho por Trevor Bruttenholm (Ian McShane). Já adulto, ele se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo.

Quando a poderosa feiticeira Nimue (Milla Jovovich), também conhecida como a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, ele logo é convocado para enfrentá-la. Entra em cartaz também o terror "Brightburn – Filho das Trevas": uma criança alienígena cai no terreno de um casal nos Estados Unidos; eles decidem criar o menino como filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive.

Marco Antônio Vilarinho