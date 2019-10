Festival Junta: Linn da Quebrada e Mídia Ninja, entre as atrações

Mais uma vez, Teresina sediará um dos grandes eventos de dança : é o Junta - Festival Internacional de Dança, em sua quinta edição, no período de 14 a 17 de novembro na Biblioteca Cromwell de Carvalho e Praça do Fripisa, no centro de Teresina. Este ano o Festival discute o “Político- -Real-Virtual” em suas ações e espetáculos. Dentre outras, já estão confirmadas as presença de Linn da Quebrada e de Mídia Ninja.

O Junta não só para assistir, mas para dançar, cantar e debater o tema proposto. Já estão confirmadas para a programação do festival: Mídia Ninja, Linn da Quebrada, Perifala, Bebel Frota, House of Amu'a, Balé da Cidade de Teresina, Preto Amparo, Edu O., João Rafael Neto, Thiago Cohen, Cia Luzia Amélia, Allexandre Santos, César Costa, Marcela Levi, Lucía Russo, Ícaro dos Passos Gaya, Redemoinho de Dança, Cipó Alvarenga e Original Bomber Crew.



Foto: Divulgação

Um dos diretores e curadores do Junta, Jacob Alves, explica que muitos acontecimentos e resultados da condição social e política dos brasileiros têm ocorrido no ambiente virtual. “Temos dito muito que este ano o ‘presidente do Brasil foi eleito por uma rede social’, basicamente. As pessoas têm se pronunciado e discutido as coisas a partir de comentários ou postagens que duram 24 horas. Então resolvemos, a partir desse entendimento, criar lugares em que a gente consiga digerir esses assuntos”, afirma.



Uma das atrações mais aguardadas é Mídia Ninja - Foto: Dríade Aguiar



Para melhor desenvolver os temas norteadores dessa edição, a organização criou uma plataforma chamada “Buchada”: um espaço para maturar as ideias e ir a fundo nos temas, apostando na potência do encontro, da troca, e do diálogo entre convidados, público e artistas. O nome faz referência ao prato típico do Nordeste. “Buchada é uma comida pesada, induz o corpo a ficar concentrado, atento, quase em repouso enquanto a digestão acontece. Sempre tem conversa no Junta, mas este ano serão três momentos na programação, dando o tempo necessário para ‘cozinhar’ os assuntos”, comenta Jacob Alves.

A curadoria dos espetáculos buscou trazer obras que aprofundam as temáticas propostas, segundo Janaína Lobo, também diretora e curadora do Junta. “Um dos riscos de trabalhar temas que estão tão na boca de todo mundo, que todo mundo tem uma opinião formada sobre, é que às vezes eles são apenas ilustrados, ficando em uma camada superficial", ressalta.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho