Festival Internacional de Bonecos apresenta grupos em espetáculos gratuitos

No próximo dia 10 tem início a terceira edição do Festival Internacional de Bonecos do Piauí. Neste ano, o evento faz uma homenagem ao mestre Afonso Miguel e traz 16 grupos de teatro de bonecos para espetáculos gratuitos. As apresentações acontecem em vários pontos de Teresina até o dia 15 de junho. A abertura do festival acontecerá na segunda-feira, dia 10, às 8h, no Centro de Teresina, com um desfile cênico, com bonecos gigantes, pernas de pau e grupos artísticos.

A programação irá reunir grupos da Argentina, Chile e Portugal, além de grupos brasileiros do Piauí, Maranhão Distrito Federal e Paraná. O terceiro Festival Internacional de Bonecos do Piauí tem programação por toda a cidade. As apresentações, abertas ao público, estão marcadas para acontecer diariamente em pontos como Casa da Cultura, Riverside Shopping, CEU Jacinta Andrade e CEU Portal da Alegria. Centros Sociais, espaços comunitários e escolas públicas também receberão os bonequeiros.

O festival é uma iniciativa da Cia Calunga de Teatro e Centro Aroeira.Nome a frente da organização, o bonequeiro, Chagas Vale, conta que o evento já faz parte do calendário cultural de Teresina e que o intercâmbio cultural entre bonequeiros do mundo, no Piauí, democratiza e incentiva esse gênero artístico. “Estamos no terceiro ano de festival e é uma enorme alegria promover um evento tão grandioso que mantem a cultura de bonecos viva.

Este ano, estamos homenageando o amigo e mestre Afonso Miguel, que partiu recentemente, mas sua arte continuará fazendo a alegria de adultos e crianças. O grupo Fantochito, terá apresentações durante o festival, e será comandado por Mariana Acioli, filha do Afonso”, comenta o organizador. A programação também inclui aulas espetáculos na Universidade Estadual do Piauí e Universidade Federal do Piauí, onde haverão debates entre os alunos logo após a apresentação dos grupos. Além disso, o Festival contará ainda com a exposição fotográfica “História do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste Brasileiro”. (

