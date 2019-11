Festival de Rabeca reúne oficinas, espetáculos e shows em Bom Jesus

Instrumento utilizado desde a Idade Média, a rabeca se popularizou e ganhou destaque na cidade de Bom Jesus. Este ano, o festival que nasceu para valorizar a rabeca, promovendo um encontro de gerações, acontece de 26 a 30 de novembro, com uma vasta programação de shows, oficinas, espetáculos de teatro e humor. Entre as atrações musicais estão Solange Almeida, Banda Araketu, Paula Fernandes, além dos mestres rabequeiros e da Orquestra de Rabecas de Bom Jesus.



O Teatro Alard, inaugurado em 2018, vai receber parte da programação cultural do festival. De 26 a 28 de novembro, vão acontecer oficinas, apresentações de dança, resultado das oficinas permanentes realizadas na cidade, e os espetáculos “Baderna do Dragão”, “As fofoqueiras”, e o show de humor com “Maria dos Prazer”.



O incentivo aos jovens tem sido um dos frutos dessa iniciativa cultural - Foto: Divulgação



“A ideia de trazer as apresentações culturais da Praça do Queijinho para o Teatro Alard é justamente dar continuidade à valorização dos nossos espaços. Antes, Bom Jesus não tinha um local adequado para os jovens que fazem aulas de dança, teatro e rabeca se apresentarem. Levar a programação para o Alard é dar vida e ocupar nosso patrimônio cultural”, conta o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo.

O palco principal do evento homenageia o veterano Pedro da Rabeca, que já se apresentou em quase todas as edições do festival em Bom Jesus. O rabequeiro aprendeu a tocar sozinho o instrumento que ganhou do avô, e desde então não parou mais.

Nesta quinta-feira (28), a abertura do evento será feita pela Orquestra de Rabecas de Bom Jesus, junto com os mestres rabequeiros, a partir das 20 horas. Logo em seguida, tem os shows com a banda Muleke Doido, Cristiano Gama, Solange Almeida e Bil Coimbra.

Na sexta-feira (29) quem se apresenta é Maisa Arantes, Melhor de Três, Dandinha, Taty Girl, Araketu e Junior Maska. Encerrando o festival no sábado (30) tem os shows com Paula Fernandes, Ítalo Ripardo e Casadões do Forró.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho