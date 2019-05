Festival de Inverno de Pedro II confirma 6 atrações nacionais

O Festival de Inverno de Pedro II confirmou, no início da tarde desta quinta-feira (23), a presença de seis atrações nacionais que devem se apresentar na edição deste ano do evento, que é promovido pela Prefeitura de Pedro II e pelo Governo do Estado.

Foram confirmados os cantores Toni Garrido e Adriana Calcanhoto (na primeira noite, 20 de junho); o cantor Zeca Baleiro (21 de junho); as bandas Melim e Biquíni Cavadão (22 de junho) e o cantor Paulo Ricardo (na última noite do festival, 23 de junho).

Chegando à sua 12ª edição, o festival já se consolidou como um dos principais eventos do calendário cultural piauiense, gerando uma grande movimentação de turistas e aquecendo a economia da cidade de Pedro II, localizada a 203 km da capital.

Por esta razão, vários órgãos estaduais e da prefeitura do município envolvem-se na organização do evento.

A expectativa é que este ano o festival receba uma média de 20 mil pessoas por noite.

Cícero Portela