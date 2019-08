Festival de Dança de Teresina apresentará 414 coreografias

Mais uma vez, Teresina sediará o maior encontro de bailarinos e coreógrafos do Piauí: é a 22ª edição do Festival de Dança de Teresina. O evento abrigará mais de 400 coreografias dos 72 grupos selecionados, ressaltando o talento e a movimentação de bailarinos de várias regiões do País. Promovido pela Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, o Festival tem como objetivo valorizar e disseminar a dança na cidade de Teresina, tornando-a uma referência nacional, bem como revelar bailarinos, coreógrafos, criadores e pesquisadores no fazer da dança.

Participam do evento - que acontece nos dias 19 a 22 de setembro -, além de grupos piauienses, companhias do Maranhão, Ceará e do Distrito Federal. No total, serão apresentadas 414 coreografias no Theatro 4 de Setembro.





Foto:Reprodução

O grande número de inscritos no festival, de acordo com o coordenador de dança da Fundação Municipal Monsenhor Chaves, Casius Clay, evidencia a importância do evento para a categoria: “O Festival de Dança de Teresina está no calendário dos grandes eventos em todo o País e isso é importante para o intercâmbio dos nossos artistas, para a troca de experiências entre os participantes”, destaca, lembrando que o festival já se tornou referência entre os bailarinos.

As premiações serão divididas da seguinte forma: variações, solos, duos, trios, pas de deux e grand pas de deux, os conjuntos classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade/ categoria receberão troféu e/ou medalhas. A premiação em dinheiro chega a R$ 1mil.

Marco Vilarinho